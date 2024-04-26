Последнее предупреждение Китаю от Блинкена. Что требует Вашингтон от Пекина

Находясь в Китае, глава Госдепа США Энтони Блинкен пригрозил министру иностранных дел Ван И санкциями, если Пекин продолжит поставлять Кремлю компоненты для производства оружия.

Энтони Блинкен

Как отметил Блинкен, в настоящее время Пекин является основным поставщиком станков, микроэлектроники и нитроцеллюлозы для производства боеприпасов и ракетного топлива, а также других предметов двойного назначения. По его словам, все это Россия активно использует для наращивания своей военно-промышленной базы.

Блинкен заявил, что всю эту помощь от Китая Россия использует для производства ракет, танков, беспилотников и других оружий. Все это, добавил глава Госдепа, российский диктатор Владимир Путин использует для вторжения в суверенное государство.

"Это оружие используется, чтобы разрушать электросети и другую гражданскую инфраструктуру и убивать детей, женщин, мужчин",

— сказал Блинкен и добавил, что стране-агрессору было бы тяжело продолжать войну в Украине без поддержки КНР.

Как отметил Блинкен, недавно он встречался с союзниками по НАТО и странами "Большой семерки" и там звучала такая же информация по поводу того, что Китай поддерживает Россию в войне с Украиной. Такое сотрудничество, по их мнению, угрожает не только безопасности Украины, но и европейской безопасности.

"Пекин не сможет добиться лучших отношений с Европой, поддерживая наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны",

– подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что неоднократно говорил представителям Пекина о том, что обеспечение трансатлантической безопасности является основным интересом США. По его словам, он дал понять, что если Китай сам не сможет решить эту проблему, то Соединенные Штаты сделают это вместо него.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Китай обвинил в сотрудничестве с РФ генсек НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, в Пекине категорически отвергли все обвинения.



