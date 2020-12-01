Последнее Рождество Мелании Трамп в Белом Доме

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Ольга Чародий
Наступает первый месяц зимы, а Белый дом уже готов ко встрече с
Рождеством. Фото: Instagram-аккаунт Мелании Трамп
Фото: Instagram-аккаунт Мелании Трамп
Первая леди США Мелания Трамп завершила подготовку к одному из самых любимых праздников американцев.Для Мелании это не самый обычный праздник, в этом году она последний раз отвечает за убранство официальной резиденции американского президента.
Для того чтобы сделать незабываемую новогоднюю резиденцию в этом году, первой леди помогали самые лучшие декораторы, но последнее решающее слово – всегда было за ней.
В своем Instagram-аккаунте Мелания Трамп опубликовала пост, в котором украшает резиденцию президента.
Через 2-3 недели чета Трамп покинет апартаменты Белого дома, но за ними останется несколько поместьев в Нью-Йорке.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Мелания Трамп хочет развестись со своим мужем Дональдом Трампом.
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