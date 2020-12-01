Последнее Рождество Мелании Трамп в Белом Доме

Наступает первый месяц зимы, а Белый дом уже готов ко встрече с Рождеством. Фото: Instagram-аккаунт Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп завершила подготовку к одному из самых любимых праздников американцев.

Для Мелании это не самый обычный праздник, в этом году она последний раз отвечает за убранство официальной резиденции американского президента.





Для того чтобы сделать незабываемую новогоднюю резиденцию в этом году, первой леди помогали самые лучшие декораторы, но последнее решающее слово – всегда было за ней.

В своем Instagram-аккаунте Мелания Трамп опубликовала пост, в котором украшает резиденцию президента.

Через 2-3 недели чета Трамп покинет апартаменты Белого дома, но за ними останется несколько поместьев в Нью-Йорке.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Мелания Трамп хочет развестись со своим мужем Дональдом Трампом.



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