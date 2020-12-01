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Последнее Рождество Мелании Трамп в Белом Доме

В этом году Мелания последний раз отвечает за убранство официальной резиденции Президента США.

сегодня, 01:45
Автор:

Ольга Чародий

Наступает первый месяц зимы, а Белый дом уже готов ко встрече с Рождеством.

Последнее Рождество Мелании Трамп в Белом Доме

Фото: Instagram-аккаунт Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп завершила подготовку к одному из самых  любимых праздников американцев.

Для Мелании это не самый обычный праздник, в этом году  она последний раз отвечает за убранство официальной резиденции американского президента.


Для того чтобы сделать незабываемую  новогоднюю резиденцию в этом году, первой леди помогали самые лучшие декораторы, но  последнее решающее слово – всегда было за ней.

В своем Instagram-аккаунте Мелания Трамп опубликовала пост,  в котором украшает  резиденцию президента.

Через 2-3 недели чета Трамп покинет апартаменты  Белого  дома, но  за  ними  останется несколько поместьев в Нью-Йорке. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что  Мелания Трамп хочет развестись со своим мужем Дональдом Трампом. 


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Источник: https://www.instagram.com/flotus/
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