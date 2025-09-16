logo

Последнее слово за Трампом: Рубио рассказал о решении, которое повлияет на войну РФ против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Последнее слово за Трампом: Рубио рассказал о решении, которое повлияет на войну РФ против Украины

Трамп ранее отметил, что некоторые страны НАТО все еще покупают российскую нефть

16 сентября 2025, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты в самом деле подготовили новый санкционный удар по России. Вашингтон понимает, какие санкции следует ввести против России, но окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Последнее слово за Трампом: Рубио рассказал о решении, которое повлияет на войну РФ против Украины

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это", — сказал Рубио, реагируя на вопрос, сколько времени нужно Трампу для введения ограничений.

По словам госсекретаря, решение о санкциях будет за президентом и "он не будет ходить вокруг да около и не будет объявлять с притворством временные рамки".

В то же время, Марко Рубио призвал всех не забывать, что президент Дональд Трамп ожидает аналогичного решения от Европы.

"В Европе до сих пор есть страны, покупающие российские товары, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров, чтобы они сами вводили те санкции, которые просят ввести нас", — сказал Рубио.

Госсекретарь также отрицает, что встреча на Аляске подбодрила Путина, после чего он начал агрессивнее обстреливать Украину и атаковал дронами территорию Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




