Последнее слово за Трампом: Рубио рассказал о решении, которое повлияет на войну РФ против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Соединенные Штаты в самом деле подготовили новый санкционный удар по России. Вашингтон понимает, какие санкции следует ввести против России, но окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
По словам госсекретаря, решение о санкциях будет за президентом и "он не будет ходить вокруг да около и не будет объявлять с притворством временные рамки".
В то же время, Марко Рубио призвал всех не забывать, что президент Дональд Трамп ожидает аналогичного решения от Европы.
Госсекретарь также отрицает, что встреча на Аляске подбодрила Путина, после чего он начал агрессивнее обстреливать Украину и атаковал дронами территорию Польши.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.