Последнее слово за Трампом: Рубио рассказал о решении, которое повлияет на войну РФ против Украины

Соединенные Штаты в самом деле подготовили новый санкционный удар по России. Вашингтон понимает, какие санкции следует ввести против России, но окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это", — сказал Рубио, реагируя на вопрос, сколько времени нужно Трампу для введения ограничений.

По словам госсекретаря, решение о санкциях будет за президентом и "он не будет ходить вокруг да около и не будет объявлять с притворством временные рамки".

В то же время, Марко Рубио призвал всех не забывать, что президент Дональд Трамп ожидает аналогичного решения от Европы.

"В Европе до сих пор есть страны, покупающие российские товары, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров, чтобы они сами вводили те санкции, которые просят ввести нас", — сказал Рубио.

Госсекретарь также отрицает, что встреча на Аляске подбодрила Путина, после чего он начал агрессивнее обстреливать Украину и атаковал дронами территорию Польши.

