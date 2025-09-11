Перед смертью Чарли Кирк вспомнил об убитой украинке в США: что о ней заявил

10 сентября известный американский консервативный активист и сторонник президента США Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления в Университете долины Юты. В день своей смерти Кирк опубликовал сообщение об убитой украинской беженке в США Ирине Заруцкой.

Чарли Кирк. Фото из открытых источников

За несколько часов до убийства, 31-летний Чарли Кирк опубликовал сообщение в соцсети X, где упомянул об убитой Ирине Заруцкой. В сообщении Кирк призвал политизировать убийство украинки в США.

"Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, то бессмысленное убийство Ирины Заруцкой необходимо политизировать, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 судимостями свободно разгуливать по улицам и убить ее", — написал Кирк.

23-летняя Ирина Заруцкая была убита в августе в Северной Каролине. В убийстве украинки подозревается бездомный Декарлос Браун, по словам родных, он имеет тяжелые психические расстройства.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк был известным в США поклонником Дональда Трампа и одним из ключевых консервативных активистов. Кирк активно высказывался против контроля над обращением оружия, права на аборты и равенства ЛГБТК+.

Также он являлся сторонником распространения дезинформации и теорий заговора. В частности, Кирк утверждал, что президентские выборы 2020 года в США были сфальсифицированы. Кроме того, Кирк поддерживал пророссийские нарративы об "американских биолабораториях в Украине", войну называл пограничным конфликтом, а украинские земли "исторически русскими".

