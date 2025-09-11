logo

BTC/USD

114444

ETH/USD

4422.13

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Перед смертью Чарли Кирк вспомнил об убитой украинке в США: что о ней заявил
commentss НОВОСТИ Все новости

Перед смертью Чарли Кирк вспомнил об убитой украинке в США: что о ней заявил

Чарли Кирка застрелили во время выступления. Его последнее сообщение было посвящено убийству украинки Ирины Заруцкой в США.

11 сентября 2025, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

10 сентября известный американский консервативный активист и сторонник президента США Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления в Университете долины Юты. В день своей смерти Кирк опубликовал сообщение об убитой украинской беженке в США Ирине Заруцкой.

Перед смертью Чарли Кирк вспомнил об убитой украинке в США: что о ней заявил

Чарли Кирк. Фото из открытых источников

За несколько часов до убийства, 31-летний Чарли Кирк опубликовал сообщение в соцсети X, где упомянул об убитой Ирине Заруцкой. В сообщении Кирк призвал политизировать убийство украинки в США.

"Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, то бессмысленное убийство Ирины Заруцкой необходимо политизировать, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 судимостями свободно разгуливать по улицам и убить ее", — написал Кирк.

23-летняя Ирина Заруцкая была убита в августе в Северной Каролине. В убийстве украинки подозревается бездомный Декарлос Браун, по словам родных, он имеет тяжелые психические расстройства.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк был известным в США поклонником Дональда Трампа и одним из ключевых консервативных активистов. Кирк активно высказывался против контроля над обращением оружия, права на аборты и равенства ЛГБТК+.

Также он являлся сторонником распространения дезинформации и теорий заговора. В частности, Кирк утверждал, что президентские выборы 2020 года в США были сфальсифицированы. Кроме того, Кирк поддерживал пророссийские нарративы об "американских биолабораториях в Украине", войну называл пограничным конфликтом, а украинские земли "исторически русскими".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подозреваемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой объяснил причину жестокого нападения.

Также "Комментарии" писали, что стали известны последние слова Чарли Кирка перед его убийством.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/charliekirk11/status/1965831226956357920
Теги:

Новости

Все новости