Последнее заявление Путина шокировало Трампа: эксперт по языку тела объяснил ситуацию

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа завершилась фразой, привлекшей внимание всего мира. После трех часов переговоров и совместной пресс-конференции, где оба лидера избежали вопросов журналистов, Путин вдруг сделал краткий, но выразительный комментарий на английском языке: "Next time in Moscow" ("В следующий раз в Москве").

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Переговоры в Анкоридже стали очередной попыткой достичь договоренности о войне в Украине. По словам Трампа, "мы не достигли цели, но имеем очень хороший шанс ее достичь". Президент США подчеркнул, что обе стороны стремятся остановить массовые потери.

"Мы собираемся остановить действительно убийства пяти, шести, семи тысяч человек в неделю, и президент Путин хочет это видеть так же сильно, как и я", — сказал Трамп.

Несмотря на оптимистические заявления, мирное соглашение заключено не было. Трамп пообещал продолжать диалог и завершил пресс-конференцию словами благодарности Путину и сказал, что "мы поговорим с вами очень скоро, и, вероятно, увидимся снова очень скоро".

В это время прозвучал неожиданный ответ российского диктатора: "Next time in Moscow". Почему Путин избрал такой жест и что он значит? Ответ попытался дать эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.

Даррен Стэнтон считает, что фраза Путина была неслучайной. По его словам, российский диктатор хотел совершить "последний ход в игре власти".

"Трамп был несколько недоволен этим комментарием, а Путин хотел, чтобы он смеялся последним. Это еще один сигнал доминирования", — объяснил Стентон.

Использование английского языка, по мнению эксперта, имело дополнительный подтекст, чтобы показать уверенность и продемонстрировать контроль над моментом. Если такой визит Трампа в Россию состоится, он станет первым для президента США со времен Барака Обамы, посетившего РФ в 2013 году для саммита G20.

