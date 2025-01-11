Последние дни президентства Байдена: какое место он займет в истории

Чуть больше чем через неделю Джо Байден передаст полномочия президента США своему преемнику Дональду Трампу. Это подходящий момент для подведения итогов четырехлетнего пребывания Байдена в должности. На страницах британского издания The Guardian политический аналитик Саймон Тисдолл рассказал, почему Байден останется в истории как президент с серьезными неудачами в международной политике.

Джо Байден

В частности, несмотря на признание заслуг Байдена в восстановлении экономики США после пандемии, Тисдолл акцентирует внимание на двух главных геополитических провалах — в Афганистане и Украине.

Эксперт подчеркнул, что процесс вывода войск США из Афганистана, инициированный еще Дональдом Трампом, во время президентства Байдена превратился в хаотическую эвакуацию в августе 2021 года. Тисдолл назвал это "огромной зрадой" афганского народа и военных США, Великобритании и НАТО, боровшихся там в течение 20 лет.

По его словам, следующий кризис развернулся уже в феврале 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Тисдолл напомнил, что американская разведка знала о планах Кремля, но Вашингтон так и не смог предотвратить эту агрессию.

"Если бы Байден в январе 2022 года четко предупредил Путина, что нападение на Украину будет расцениваться как угроза коллективной безопасности НАТО, решился ли бы Кремль на это? — спрашивает обозреватель.

Кроме того, Тисдолл также раскритиковал постепенные поставки американского оружия Украине, которые, по его мнению, стали следствием чрезмерной осторожности Байдена из-за опасений ядерной эскалации со стороны России.

К списку неудач Байдена Тисдолл также добавил: рост агрессии Ирана и КНДР; расширение антизападного влияния клуба БРИКС и кровавый конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который журналист связывает с нерешительностью американского президента.

По мнению обозревателя, осторожность и недостаточная решимость Байдена стали ключевыми причинами его геополитических провалов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все же под завершение своей каденции Байден дал Трампу весомый козырь на переговорах с Путиным.



