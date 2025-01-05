Последние дни в должности: что планирует сделать Байден

Действующий президент США Джо Байден планирует произнести две большие речи в последние дни своего пребывания в должности. Этими выступлениями он намерен подвести итог своей полувековой политической карьеры.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Об этом сообщает NBC News.

Согласно информации источников NBC News, первое выступление Байдена будет посвящено вопросам внешней политики. Речь запланирована после 12 января, когда президент вернется с визита в Италию.

Ожидается, что Байден подчеркнет важность поддержки глобальных союзов со стороны США. В своем обращении он упомянет о расширении НАТО, укреплении отношений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о военной и финансовой помощи Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

Второе выступление президента будет посвящено его работе в Белом доме и всей карьере на государственной службе. Это обращение по своему характеру станет фактическим прощанием Байдена с американцами.

Как отмечает NBC News, формат этого обращения, вероятно, будет похож на прощальные речи предыдущих президентов США, таких как Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Источники издания сообщают, что тексты речей Байдена пока еще находятся в стадии подготовки, но команда президента уже определила основные темы и общий план выступлений.

Напомним, что "Комментарии" писали о прощальном подарке от Байдена . В рамках пакета оборонной помощи, о котором 30 декабря объявил президент США Джо Байден, Украина получит оружие и технику из составов Пентагона на сумму 1,25 миллиарда. долларов. Об этом, как передает официальный сайт Госдепартамента США, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты предоставляют значительный пакет крайне необходимого вооружения и оборудования украинским партнерам, защищающимся от агрессии со стороны России.