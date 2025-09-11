Стали известны последние слова Чарли Кирка перед его убийством

Известный консервативный комментатор и основатель движения Turning Point USA Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления в Университете долины Юты. Инцидент произошел вечером 10 сентября и ошеломил США, а также президента Трампа. Теперь стали известны последние слова Чарли Кирка перед его смертью.

Чарли Кирк. Фото из открытых источников

По сообщениям очевидцев и видеозаписям, Кирк отвечал на вопросы из аудитории, когда раздался выстрел. Один из студентов подошел к микрофону и задал вопрос о массовых стрельбах в США, отметив случаи с участием трансгендерных лиц.

Кирк коротко ответил, что таких инцидентов в США "слишком много". Далее зритель уточнил, что таких было пять и спросил у Кирка, сколько массовых стрелков в общей сложности было за последние 10 лет в США?

"Учитывать или не учитывать бандитское насилие?" — сказал Кирк свои последние слова.

Именно после этой фразы в толпе раздался выстрел, и пуля смертельно ранила шею Чарли Кирка.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк – это 31-летний американский консервативный активист, основатель и бывший руководитель студенческой организации Turning Point USA. Он один из ключевых союзников Дональда Трампа и известен своими крайне противоречивыми взглядами.

Кирка часто критикуют за его радикальные заявления и распространение дезинформации. В частности, он выступал против контроля над оружием, абортов и прав ЛГБТК+. Кроме того, Кирк распространял ложные заявления о фальсификации выборов 2020 года, а также пропагандировал теории заговора, например "Большое замещение" и "американские биолаборатории в Украине". Также Кирк был против помощи Украине, считал украинские территории "исторически русскими" и называл Зеленского "незаконно избранным президентом".

