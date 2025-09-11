logo

Стали известны последние слова Чарли Кирка перед его убийством
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны последние слова Чарли Кирка перед его убийством

Чарли Кирк был застрелен во время выступления в университете Юты. Последние слова основателя Turning Point в США зафиксировали камеры.

11 сентября 2025, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Известный консервативный комментатор и основатель движения Turning Point USA Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления в Университете долины Юты. Инцидент произошел вечером 10 сентября и ошеломил США, а также президента Трампа. Теперь стали известны последние слова Чарли Кирка перед его смертью.

Стали известны последние слова Чарли Кирка перед его убийством

Чарли Кирк. Фото из открытых источников

По сообщениям очевидцев и видеозаписям, Кирк отвечал на вопросы из аудитории, когда раздался выстрел. Один из студентов подошел к микрофону и задал вопрос о массовых стрельбах в США, отметив случаи с участием трансгендерных лиц.

Кирк коротко ответил, что таких инцидентов в США "слишком много". Далее зритель уточнил, что таких было пять и спросил у Кирка, сколько массовых стрелков в общей сложности было за последние 10 лет в США?

"Учитывать или не учитывать бандитское насилие?" — сказал Кирк свои последние слова.

Именно после этой фразы в толпе раздался выстрел, и пуля смертельно ранила шею Чарли Кирка.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк – это 31-летний американский консервативный активист, основатель и бывший руководитель студенческой организации Turning Point USA. Он один из ключевых союзников Дональда Трампа и известен своими крайне противоречивыми взглядами.

Кирка часто критикуют за его радикальные заявления и распространение дезинформации. В частности, он выступал против контроля над оружием, абортов и прав ЛГБТК+. Кроме того, Кирк распространял ложные заявления о фальсификации выборов 2020 года, а также пропагандировал теории заговора, например "Большое замещение" и "американские биолаборатории в Украине". Также Кирк был против помощи Украине, считал украинские территории "исторически русскими" и называл Зеленского "незаконно избранным президентом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России обнаружили "украинский след" в убийстве Чарли Кирка.

Также "Комментарии" писали о стрельбе в школе США во время молитвы.



