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Последний шанс для Путина: какие решения готов принять Трамп после переговоров в Стамбуле

10 апреля между РФ и США состоится второй раунд переговоров в Стамбуле

сегодня, 10:05
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Ткачик Олеся

В ходе переговоров между США и Россией, которые проходят 10 апреля в Стамбуле, могут неофициально подниматься вопросы экономических договоренностей. Впрочем, политолог Вадим Денисенко не верит в какие-либо существенные сдвиги в этом вопросе.

Последний шанс для Путина: какие решения готов принять Трамп после переговоров в Стамбуле

Дональд Трамп

Он напомнил, что встреча в Стамбуле – это второй раунд переговоров о возможном возобновлении дипломатических связей между Вашингтоном и Москвой. Хотя официально речь идет о дипломатии, не исключено, что в кулуарах будут обсуждаться и экономические вопросы.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается создать впечатление готовности к диалогу, арестовывая людей, чтобы демонстративно предлагать их обменять. Но в этот раз даже в вопросе обмена удерживаемыми лицами США не проявляют интереса — со стороны Дональда Трампа прозвучала четкая позиция: обмены не являются предметом реального диалога, это лишь шоу, добавил эксперт.

Он отметил, что, несмотря на разговоры, ни один американский инвестор не возвращается в Россию. В обращение возвращаются лишь некоторые торговые бренды, и раньше работавшие через третьи страны. А вот полноценное возобновление экономического сотрудничества пока нереалистично.

Денисенко также напомнил, что прошедший две недели назад первый раунд переговоров не принес ни одного конкретного результата, несмотря на 9 часов обсуждений. По его словам, Путин не демонстрирует реального желания вести мирные переговоры, которые служат основой для любого улучшения отношений.

Политолог также подчеркнул, что Кремль пытается продавать воздух, навязывая роль посредника в глобальных конфликтах — от ядерной программы Ирана до диалога США с Китаем. Впрочем, в Вашингтоне, считает он, это отлично понимают.

По мнению Денисенко, Трамп не спешит с принятием решений — вероятно, откладывает их на месяц-полтора. В дальнейшем, по его мнению, возможны два сценария: введение жестких санкций против стран, покупающих российскую нефть с пошлиной в 500%, или сворачивание переговоров и переориентация на другие направления.

"Конечно, мы не можем исключать то, что действительно удастся добиться перемирия на 30 дней или чего-то подобного. Но с моей точки зрения, вероятность этого сценария сверхмаленькая на сегодняшний день", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто возглавит российскую и американскую делегации в Стамбуле.




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Источник: https://espreso.tv/svit-tramp-virishiv-shcho-mae-vidbutisya-shche-minimum-odin-raund-peregovoriv-a-potim-mozhut-buti-priynyati-dva-pryamo-protilezhni-rishennya-politolog-denisenko
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