Последняя капля терпения: что возмутило республиканцев в спецпосланнике Трампа Уиткоффе

Позиция спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вызывает все больше вопросов. Если раньше лишь некоторые представители Республиканской партии критиковали методы Уиткоффа, то теперь дошло до того, что немалая часть республиканцев не против того, чтобы продвигать вопрос о снятии переговорщика Трампа с должности. Об этом сообщает информагентство "Reuters".

Стив Уиткофф . Фото из открытых источников

В публикации говорится, что вопреки законным процедурам безопасности, Уиткофф пригласил посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева, находящегося под санкциями США после вторжения России в Украину, в свою личную резиденцию на ужин перед встречей в Белом доме.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, это вызвало тревогу в Белом доме и Госдепартаменте.

"Чиновники США избегают принимать у себя чиновников из России, которая обладает развитыми разведывательными возможностями. В итоге ужин был перенесен и состоялся в Белом доме", — говорится в материале.

Изначально в Республиканской партии были слышны голоса в поддержку подхода Уиткоффа относительно Украины, однако его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые считают, что "администрация Трампа слишком резко повернулась к Москве".

По словам человека, знакомого с ходом разговоров, "некоторые республиканцы были настолько встревожены неприкрытой пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Такеру Карлсону", что впоследствии несколько человек позвонили советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство.

По словам двух американских чиновников и более десятка других людей, знакомых с внутренними обсуждениями администрации Трампа, включая западных дипломатов, некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что, "пока Уиткофф следует стратегии Трампа, россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров".

"Уиткофф должен уйти, а Рубио должен занять его место", — говорится в письме от 26 марта от Эрика Левина, крупного спонсора-республиканца.

Письмо, отправленное группе, включающей спонсоров-республиканцев, и проанализированное Reuters, было написано после интервью Карлсону и выступления на Fox News, и критиковало Уиткоффа за восхваление Путина.

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