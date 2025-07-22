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Посол США в НАТО рассказал о наказании Трампа для Китая из-за поддержки РФ

Трамп 14 июля дал Путину 50 дней для прекращения военных действий против Украины.

22 июля 2025, 18:55
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Лиля Воробьева

Китай должен прекратить "субсидировать войну" в Украине, оказывая поддержку российскому режиму и его военным усилиям. В противном случае, Пекин может столкнуться с санкциями со стороны президента США Дональда Трампа в виде вторичных тарифов.

Посол США в НАТО рассказал о наказании Трампа для Китая из-за поддержки РФ

Мэтью Витакер (фото из открытых источников)

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер, сообщает Bloomberg.

Витакер напомнил, что Белый дом намерен ввести вторичные тарифы по всем странам, которые покупают российские энергоресурсы, если Москва в течение нескольких недель не согласится на мирное соглашение.

Посол также отметил, что Китай ведет "опосредованную войну через Россию". Кроме того, некоторые заявления китайского правительства, по словам Витакера, свидетельствуют о желании Пекина вовлечь США и их союзников в войну в Украине.

"Мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят занять Соединенные Штаты и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических вызовах. Я считаю, что Китай просчитался. Я думаю, что их нужно упрекнуть за то, что они субсидируют эти убийства, которые происходят на полях".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали самый плохой вариант, если Путин отвергнет ультиматум Трампа. Несмотря на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и прекращать агрессию. В случае худшего сценария для себя Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации в России, чтобы продолжить войну. Об этом говорится в статье для Foreign Affairs, написанной профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимммиджем и приглашенной научной сотрудницей Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марией Липман.

Авторы отмечают, что за 25 лет пребывания у власти Путин достиг в России "почти зловещего покоя": в стране практически отсутствует серьезная политическая оппозиция или публичная критика власти. В то же время гражданам разрешено заниматься собственными делами, включая бизнес, без необходимости демонстрировать абсолютную лояльность к Кремлю. Репрессии же направлены только против тех, кто бросает публичный вызов властям.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-22/trump-nato-envoy-warns-china-over-subsidizing-russia-s-war
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