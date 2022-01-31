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Посол Украины в США заявила, что Украина – не конечная цель Путина

Посол Украины в США Оксана Маркарова также возразила по поводу информации о напряженности между Штатами и Украиной

сегодня, 08:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Если на самом высоком уровне в Кремле будет принято решение о начале нового витка эскалации против Украины и российские войска пойдут в наступление, то они "не остановятся на Украине". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS News" сделала Посол Украины в США Оксана Маркарова.

Посол Украины в США заявила, что Украина – не конечная цель Путина

Оксана Маркарова. Фото: file.liga.net

Дипломат пояснила, причина нападения России на Украину кроется в том, что президент РФ не смог смириться с тем, что соседняя страна выбрала демократический путь развития, он не смог смириться с тем, что украинский народ в большинстве своем неоднократно сказал, что он за евроинтеграцию и за членство в НАТО. Потому, если российские войска вновь пойдут в наступление, то это будет наступление не столько на Украину, сколько на демократию и свободу. Если Россия совершит нападение на Украину, то Украина не станет последней точкой, на которой Москва остановится.

Оксана Маркарова подчеркнула, поэтому весь демократический мир должен понимать, что его цель – помочь Украине дать отпор стране-агрессору, если, конечно же, верховенство права еще работает.

Также Посол высказалась относительно возможных разногласий между администрацией Джо Байдена и Офисом президента Украины. По словам Маркаровой, нет разногласий между властью в США и Украине, могут быть лишь определенные дискуссии. США продолжают оставаться стратегическим партнером Украины — №1.

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Источник: https://www.cbsnews.com/news/transcript-ukrainian-ambassador-oksana-markarova-face-the-nation-01-30-2022/?intcid=CNI-00-10aaa3a
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