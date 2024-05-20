Посол Украины заявила, что Киев благодарен США за оружие, но два момента не дают покоя

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Кравцев Сергей
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS заявила, что Киев очень сильно благодарен американскому народу за ту поддержку, которую он оказывает. Но, учитывая новую волну наступления РФ, Украине сейчас нужно намного больше оружия, нежели передает Запада. И второй момент – хотелось бы ускорения поставок вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников
Дипломат добавила, что это должно произойти "скорее".
Посол, недавно вернувшаяся из поездки в Украину, заявила, что стране нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы ответить на усиление ударов по украинским громадам.
Также она подчеркнула, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.
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