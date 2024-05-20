Посол Украины заявила, что Киев благодарен США за оружие, но два момента не дают покоя

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS заявила, что Киев очень сильно благодарен американскому народу за ту поддержку, которую он оказывает. Но, учитывая новую волну наступления РФ, Украине сейчас нужно намного больше оружия, нежели передает Запада. И второй момент – хотелось бы ускорения поставок вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы", — заявила Оксана Маркарова.

Дипломат добавила, что это должно произойти "скорее".

Посол, недавно вернувшаяся из поездки в Украину, заявила, что стране нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы ответить на усиление ударов по украинским громадам.

"Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пора буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше этого, чтобы мы могли увидеть их сразу, где они нам нужны", – сказала Маркарова.

Также она подчеркнула, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаемся. Независимо от того, наносим мы удары по российским войскам на нашей территории или российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытаемся это делать. Но, конечно, есть определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии с США или любым другим нашим партнером. Но я просто хочу сказать, что понятно, что Россия здесь агрессор", — подчеркнула украинский дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли есть запрет Запада бить его оружием по территории РФ: что может измениться.



