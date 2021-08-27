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Посольство США просит своих граждан в Украине остерегаться ЛГБТ-прайдов

В посольстве США предостерегли своих граждан в Украине в связи с запланированным проведением в украинских городах ЛГБТК-прайдов

сегодня, 19:40
Автор:

Кравцев Сергей

В посольстве США предупреждают американцев, которые сейчас находятся в Украине, быть внимательными, ведь в стране ожидается проведение ежегодных ЛГБТ-прайдов, что может быть опасно для здоровья и жизни граждан США. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт посольства США.

Посольство США просит своих граждан в Украине остерегаться ЛГБТ-прайдов

ЛГБТ-прайд Фото: dw.com

На информационном ресурсе говорится, что на средину сентября в Украине запланированы ежегодные ЛГБТ-прайды, которые пройдут в таких больших городах, как Одесса, Харьков, Киев. На таких мероприятиях будет много силовиков. Также ожидается перекрытие дорог в связи с чем будет затрудненное передвижение по центральной части городов. Учитывая такую серьезную подготовку украинской полиции к проведению демонстраций в посольстве подчеркивают, что запланированные мероприятия уже привлекли негативное внимание со стороны экстремистских групп в соцсетях. 

В США отмечают, что такие экстремистские группы уже вмешивались в проведении подобных акций в Украине. Тогда фиксировались факты физического насилия. Поэтому не исключены такое же повторение ситуации в этом году в связи с чем посольство рекомендует гражданам США, находящимся в Украине, избегать участие таких демонстрациях, не проявлять активность и следить за событиями, о которых будет говориться в СМИ.

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Также читайте на "Комментариях" — на акции ЛГБТ под Офисом президента задержали еще 10 участников.


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Источник: https://ua.usembassy.gov/pride-events-security-notice/
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