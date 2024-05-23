Поставляет ли Китай оружие России: США озвучили свои выводы

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая.

США обвинили Пекин в поддержке ВПК РФ. Фото из открытых источников

Как известно, ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением.

"Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Он отметил, что хочет обсудить с британскими коллегами их данные по этому вопросу и согласовать оперативную картину.

При этом Салливан добавил, что США неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Китай помогает Москве, не предоставляя оружие напрямую, но обеспечивая ресурсы для российской оборонно-промышленной базы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.