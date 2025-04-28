Появилась первая реакция Белого дома на новое "перемирие" Путина

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Slava Kot
Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отреагировала на заявление российского диктатора Владимира Путина, объявившего о трехдневном "перемирии" на День победы. По ее словам, Трамп все больше разочаровывается в лидерах обеих стран и хочет получить постоянное прекращение огня.
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников
Каролин Ливитт во время брифинга в Белом доме прокомментировала слова Путина о временном "перемирии" на период с 8 по 10 мая. По ее словам, Трамп хочет постоянного прекращения огня, а не временной остановки войны.
Ливитт отметила, что Трамп разочарован как российским диктатором Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига выдвинул Путину предложение в ответ на его "перемирие" в День победы. По словам украинского министра, не нужно ждать до 8 мая и предложил российскому диктатору пойти на реальное 30-дневное перемирие сразу.
Также "Комментарии" писали, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, насколько близко Украина до мирных переговоров с Россией по окончании войны.
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