Появилась первая реакция Белого дома на новое "перемирие" Путина

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отреагировала на заявление российского диктатора Владимира Путина, объявившего о трехдневном "перемирии" на День победы. По ее словам, Трамп все больше разочаровывается в лидерах обеих стран и хочет получить постоянное прекращение огня.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

Каролин Ливитт во время брифинга в Белом доме прокомментировала слова Путина о временном "перемирии" на период с 8 по 10 мая. По ее словам, Трамп хочет постоянного прекращения огня, а не временной остановки войны.

"Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", — заявила Ливитт.

Ливитт отметила, что Трамп разочарован как российским диктатором Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Трамп) считает, что все больше разочаровывается в лидерах обеих стран. Он хочет добиться постоянного прекращения огня", – добавила Ливитт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига выдвинул Путину предложение в ответ на его "перемирие" в День победы. По словам украинского министра, не нужно ждать до 8 мая и предложил российскому диктатору пойти на реальное 30-дневное перемирие сразу.

Также "Комментарии" писали, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, насколько близко Украина до мирных переговоров с Россией по окончании войны.