Появилась реакция Белого дома на ракетный удар РФ: грозит ли что-нибудь Кремлю

В Белом доме отреагировали на ракетную атаку террористической России по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, Соединенные Штаты осуждают этот акт агрессии.

Белый дом

"Сегодняшняя ужасная атака по Украине, в частности, по детской больнице, доказывает ужасную цену российской агрессии, которую готов заплатить лидер Владимир Путин в его войне", — сказал Карпентер.

При этом он добавил, что Россия, к сожалению, не впервые атакует детские больницы и роддомы во время войны, которую ведет против Украины.

По его словам, Соединенные Штаты и дальше будут прилагать усилия в поддержке способности Украины противостоять российскому вторжению.

Карпентер также заявил об ожиданиях того, что на этой неделе во время саммита НАТО будут объявлены шаги по усилению украинской ПВО. По его словам, такие шаги позволят предотвратить террористические атаки России.

"Если Путин думает переждать Запад, он ошибается", – подчеркнул американский чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, кровавая атака РФ 8 июля направлена на Штаты, а также на то, как эти обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе. Аналитики отмечают , кому кажется, что, отдавая Украину на пищу медленно и частями, можно наиграть какие-то электоральные баллы. Практика доказывает, что будет наоборот. Будет провал, обойдется дороже по деньгам и сверху накроет историческим позором. Плюс станет больше пожаров в мире, за которые будут проклинаться. Эксперты утром говорили о том, если через 4-5 часов не будет четкой позиции, подкрепленной конкретикой за пару дней (как вариант – до саммита НАТО) – это будет печальный сигнал. Причем, уже не столько для Украины.



