Появилась реакция Белого дома на ракетный удар РФ: грозит ли что-нибудь Кремлю

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Белом доме отреагировали на ракетную атаку террористической России по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, Соединенные Штаты осуждают этот акт агрессии.
Белый дом
При этом он добавил, что Россия, к сожалению, не впервые атакует детские больницы и роддомы во время войны, которую ведет против Украины.
По его словам, Соединенные Штаты и дальше будут прилагать усилия в поддержке способности Украины противостоять российскому вторжению.
Карпентер также заявил об ожиданиях того, что на этой неделе во время саммита НАТО будут объявлены шаги по усилению украинской ПВО. По его словам, такие шаги позволят предотвратить террористические атаки России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, кровавая атака РФ 8 июля направлена на Штаты, а также на то, как эти обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе. Аналитики отмечают , кому кажется, что, отдавая Украину на пищу медленно и частями, можно наиграть какие-то электоральные баллы. Практика доказывает, что будет наоборот. Будет провал, обойдется дороже по деньгам и сверху накроет историческим позором. Плюс станет больше пожаров в мире, за которые будут проклинаться. Эксперты утром говорили о том, если через 4-5 часов не будет четкой позиции, подкрепленной конкретикой за пару дней (как вариант – до саммита НАТО) – это будет печальный сигнал. Причем, уже не столько для Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
isabella ethan
сегодня, 04:19
Вибачте, що виклав це в Інтернет, але в мене немає іншого вибору, окрім як виконати свою обіцянку доктору АПАТА, могутньому заклинателю, який допоміг мені повернути мого колишнього чоловіка, якого вже не було два тижні, не попрощавшись зі мною. такий болісний досвід для мене, тому що він моє перше кохання, і моє життя обертається навколо нього, але коли він покинув мене заради іншої жінки, я пролив сльози і зробив усе, щоб забути його, але глибоко в моєму серці це було так неможливо, тому що я його дуже любив незважаючи на біль, від якого я страждав. Одного чудового вечора я прочитав коментар про доктора АПАТУ, потужного заклинателя, який може допомогти повернути колишнього коханого або звести розбитий дім разом тощо. Спочатку це було схоже на жарт, тому що я ніколи не вірив у магію. і доктор АПАТА довела мені себе, повернувши свого чоловіка додому після двох днів його привороту до мого чоловіка. дякую, докторе АПАТА, за те, що ви знову зробили мене повноцінною жінкою і повернули мого втраченого коханця, я продовжуватиму ділитися цим, для кого може бути важливо виправити все в шлюбі, замість того, щоб ділитися сльозами чи переживати серцевий напад, просто ласкаво зв’яжіться з доктором АПАТОЮ ЗА його контактною електронною адресою нижче ([email protected]), просто зв’яжіться з ним і подивіться, що він може зробити. Ви також можете зателефонувати в WhatsApp за номером 447307347648. Успіхів вам, хто коли-небудь виконає цей тест. Вітання! Будь ласка, зв’яжіться з доктором APATA за його контактною електронною адресою нижче ([email protected]), просто зв’яжіться з ним і подивіться, що він може зробити. Ви також можете зателефонувати в WhatsApp за його номером 447307347648, удачі