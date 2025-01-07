Появилась реакция Дании на заявления Трампа о Гренландии

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на территориальные претензии избранного президента США Дональда Трампа относительно возможного присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. По словам Фредериксен, Гренландия должна сама определять свое будущее.

Мэтте Фредериксен. Фото: walkofthebrave.com

Мэтте Фредериксен в комментарии датскому телеканалу TV2 News прокомментировала заявления Дональда Трампа. По ее словам, у Дании понятное видение будущего статуса Гренландии.

"Моя отправная точка и точка отправки правительства очень четкие: будущее Гренландии определяется Гренландией", — сказала Фредериксен и добавила, что "Гренландия принадлежит гренландцам".

Дональд Трамп неоднократно выражал интерес к Гренландии. В 2019 году он впервые озвучил идею приобретения острова, назвав это "стратегическим интересом США". Тогда Мэтте Фредериксен назвала это предложение "абсурдным", что привело к отмене запланированного государственного визита Трампа в Данию.

В этот раз риторика президента США остается схожей. В своей социальной сети Truth Social он написал, что отправил сына в Гренландию и назвал остров фантастическим местом, которое получит значительные преимущества, если станет частью США. Он также завершил сообщение фразой "Сделайте Гренландию снова великой" — пародией на свой известный лозунг "Сделаем Америку снова великой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о короле Дании, который сменил герб из-за территориальных претензий Трампа на Гренландию.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп пугает Канаду Россией, чтобы создать из нее новый 51 штат США.