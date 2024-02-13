Появилась реакция США на решение Евросовета по замороженным активам РФ для Украины

В США приветствуют решение Европейского совета касательно использования прибыли от замороженных активов Российской Федерации. Средства планируют направить для восстановления Украины. Вашингтон будет и дальше работать с партнерами в этом направлении. По его словам, США вдохновляют действия, которые Евросоюз может предпринять для использования российских активов для украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в время брифинга сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, в частности, G7, о том, какие дополнительные шаги могут быть возможны в рамках соответствующих правовых систем и международного права, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессию против Украины и обеспечить, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею ущерб", — заявил Миллер.

В то время он указал, что Вашингтон продолжит дискуссии с партнерами по этому вопросу, чтобы Россия заплатила за свои действия.

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