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Появилась реакция США на решение Евросовета по замороженным активам РФ для Украины

США продолжают вести переговоры с союзниками

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В США приветствуют решение Европейского совета касательно использования прибыли от замороженных активов Российской Федерации. Средства планируют направить для восстановления Украины. Вашингтон будет и дальше работать с партнерами в этом направлении. По его словам, США вдохновляют действия, которые Евросоюз может предпринять для использования российских активов для украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в время брифинга сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Появилась реакция США на решение Евросовета по замороженным активам РФ для Украины

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, в частности, G7, о том, какие дополнительные шаги могут быть возможны в рамках соответствующих правовых систем и международного права, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессию против Украины и обеспечить, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею ущерб", — заявил Миллер.

В то время он указал, что Вашингтон продолжит дискуссии с партнерами по этому вопросу, чтобы Россия заплатила за свои действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле начинают осознавать, что замороженные после вторжения в Украину зарубежные активны на 300 млрд долларов почти потеряны Россией. Впрочем, там готовы подать судебный иск и принять решительные ответные меры, пишет Reuters. Также российский диктатор Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей РФ, включая период времен СССР и Российской империи. Какова наиболее вероятная судьба замороженных российских активов? О чем говорит путинский указ – будут ли у него реальные последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – замороженные активы РФ: у Украина есть запасной план, как получить российские деньги.




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