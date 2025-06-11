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Появилась реакция Трампа на слова извинения от Маска

Трамп заявил, что разочарован словами Илона Маска, однако не обвиняет его.

сегодня, 14:50
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет обиды на генерального директора Tesla Илона Маска. По словам Трампа, он "немного разочарован" в возникшей между ними ссоре.

Появилась реакция Трампа на слова извинения от Маска

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время разговора с журналисткой NY Post заявил, что может наладить отношения со своим бывшим другом-миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является главным приоритетом.

"Послушайте, у меня нет обид. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту... Он просто... я думаю, что он очень переживает, что на самом деле это сказал. Думаю, я мог бы (примириться с Маском), но сначала мы должны навести порядок в стране", — заявил Трамп.

Президент США добавил, что разочарован ситуацией с Маском, однако не винит миллиардера в конфликте.

"Я был им разочарован, но, знаете, что есть, то есть. Такое бывает. Такие вещи случаются. Я ни в чем его не виню. Я был немного разочарован", — добавил Трамп.

За несколько часов до этого Маск опубликовал сообщение на платформе X, где извинился за свои слова в сторону президента США.

"Я сожалею о некоторых своих постах в отношении президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — написал Маск.

Напомним, что Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах. Также миллиардер заявил, что президент фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна", и поддержал идею импичмента Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал Трампа и Маска повлиял на состояние обоих. Они потеряли сумасшедшие суммы денег за один день.

Также "Комментарии" писали, что Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом и объяснил суть скандала.



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Источник: https://nypost.com/2025/06/11/us-news/president-trump-says-he-could-reconcile-with-elon-musk-i-dont-blame-him-for-anything/
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