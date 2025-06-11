Появилась реакция Трампа на слова извинения от Маска

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет обиды на генерального директора Tesla Илона Маска. По словам Трампа, он "немного разочарован" в возникшей между ними ссоре.
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время разговора с журналисткой NY Post заявил, что может наладить отношения со своим бывшим другом-миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является главным приоритетом.
Президент США добавил, что разочарован ситуацией с Маском, однако не винит миллиардера в конфликте.
За несколько часов до этого Маск опубликовал сообщение на платформе X, где извинился за свои слова в сторону президента США.
Напомним, что Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах. Также миллиардер заявил, что президент фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна", и поддержал идею импичмента Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал Трампа и Маска повлиял на состояние обоих. Они потеряли сумасшедшие суммы денег за один день.
Также "Комментарии" писали, что Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом и объяснил суть скандала.
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