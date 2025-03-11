Команда Дональда Трампа категорически исключает возможность восстановления границ Украины по состоянию не только на 2014 год, но даже на 2022 год. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на анонимные комментарии представителей американской делегации в Джидде.

Переговоры в Джидде

В частности, по информации корреспондента, Вашингтон во время переговоров в Джидде стремится оценить, какие компромиссы готова сделать украинская сторона.

"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но мы надеемся, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какова форма прекращения огня", — говорит он.

По его словам, в частных разговорах представители США четко дали понять, что не намерены поддерживать возвращение Украины в ее международно признанные границы.

Издание отмечает, что американские чиновники заявили, что не хотят слышать о возвращении границ в состояние 2014 или 2022 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Украиной и США. Перед ними Рубио заявил, что Штаты хотят понять, на какие территориальные компромиссы готов пойти Киев. Но как отметил политолог Тарас Загородний, это не то, что готова обсуждать Украину. И Киев четко направил сигнал Вашингтону об этом, организовав массированный одетый дронов на Москву. Пока Трамп оказался в сложной ситуации, поскольку Путин может заподозрить, что Трамп не имеет никакого контроля над Украиной.

Также "Комментарии" рассказывали , что украинская делегация прибыла на переговоры в Джидду в Саудовской Аравии. Из видео, опубликованного в сети, видно, что члены украинской делегации прибыли на переговоры с американцами в костюмах.



