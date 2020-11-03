Появились первые результаты экзит-полов по президентским выборам в США: статистика

Действующий Президент США Дональд Трамп получил большую поддержку в некоторых избирательных округах, где идет наиболее ожесточенная борьба за голоса избирателей. Таким образом он с небольшим отрывом обгоняет своего главного оппонента из Демократической партии Джо Байдена.

Такие данные приводит по результатам опросов портал Real Clear Politics по состоянию на 15.00 вторника, 3 ноября. Ниже приводится статистика:

Огайо: Трамп набрал 47,4% голосов, Байден — 46%, Северная Каролина: Трамп — 47,8%, за Байдена выступило 47,6%, в Джорджии Трамп — 48,2% поддержки, а Байден — 47,2%, Айова: Трамп — 47,6%, Байден — 45,6%.



В то же время, этот же портал сообщает, что Трамп получил поддержку среди "коллегии выборщиков" в ключевых штатах.

Но, если взять статистику по всей стране, Байден опережает Трампа на 6,8%.

Немного о системе выборов в США. В каждом штате США существует "коллегия выборщиков" (Electoral College). Состав коллегии зависит пропорционально от численности населения штата. В крупных штатах выборщиков много, в маленьких может не насчитывать и пяти.

Тот кандидат, который в штате по рейтингам опережает — получает все голоса выборщиков. Например, если в составе коллегии 30 членов, из которых 21 поддерживает Байдена и 9 — Трампа – считается, что штат поддержал Байдена.

Исключением являются штаты Небраска и Мэн. Там голоса делят пропорционально результатам выборов в Конгресс, а также в ассамблею штата.

Среди основных штатов, где Трамп лидирует, являются Огайо, Северная Каролина, Джорджия и Айова.



Так, исходя из данных опроса, в Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, а Байдена — 46%. В Северной Каролине Трампа поддержали 47,8%, а Байдена — 47,2%. В Джорджии Трампа получил 47,8%, а Байден — 47,6%. В Айове за Трампа могут проголосовать 47,2%, а по Байдена — 45,8%.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что тысячи рекламных роликов и сообщений предвыборной кампании Джо Байдена и некоторые рекламные объявления президента Трампа были ошибочно заблокированы Facebook.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!