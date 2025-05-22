Несмотря на продолжающиеся обсуждения новых санкций против России, страны Запада до сих пор не пришли к соглашению о сроках их введения. США призывают к дополнительным переговорам, что, по мнению экспертов, может оказать негативное влияние на позицию Украины и ее партнеров. Об этом заявил политический эксперт Игорь Попов.

Санкции против РФ

По его словам, на прошлой неделе украинская сторона выдвинула России четкое предложение о всеобъемлющем и безусловном прекращении огня, которое поддержали западные союзники. Санкции должны были ответить на возможный отказ Кремля.

Но затем США решили отсрочить санкционные меры по проведению двусторонней встречи между Украиной и РФ и согласованию политических вопросов, подчеркнул аналитик.

Попов подчеркнул, что такая неопределенность вредит дипломатической позиции Киева. По его словам, фактически прозвучала угроза, которая не была реализована. Это ослабляет эффект. Эксперт добавил, что нужна четкая координация между странами Запада: когда именно Россия должна ответить и каков дедлайн для санкционного давления.

Комментируя так называемый "адский" санкционный законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом, эксперт отметил, что документ уже получил поддержку более двух третей сенаторов, что позволяет ему обойти президентское вето.

По его словам, Грэм рассматривает его не только как санкционный инструмент, но и как элемент принуждения к миру. Но ожидать его реализации в ближайшее время не стоит – это вопрос месяцев, добавил аналитик.

В то же время, серьезным препятствием остается торговая политика США в отношении третьих стран.

"Законопроект предусматривает 500% пошлины для всех, кто торгует с РФ – в частности, Китая и Индии. А США только что достигли новых договоренностей с этими странами, поэтому на такой шаг пока не готовы", — отметил Попов.

По его словам, для принятия законопроекта требуется дополнительная детализация и исключения, а этим Россия, к сожалению, умело пользуется.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какое решение Украины полностью устроит РФ.



