Появился не случайно: в чем опасность присутствия Виткоффа на переговорах США и России

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в переговорах между представителями Соединенных Штатов и России неслучайно присутствует спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. По словам украинского дипломата, Виткофф был введен через Путина.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" отметил все большее влияние спецпредставителя президента США Стива Виткоффа.

"Не случайно в этих переговорах появился господин Виткофф. Напомню, он был партнером и товарищем Дональда Трампа, то есть бизнесменом. И вот он появился на переговорах, набирая все большее влияние. Теперь он уже делает заявления без участия Госдепартамента и советника национальной безопасности. Например, относительно "стамбульского хлама" 2022 года. Он делает заявления, все больше указывающие на его роль", — считает дипломат.

Чалый заметил, что Виткофф попал в переговорную группу после определенных шагов российского диктора Владимира Путина, в том числе выдачи американского заложника.

"Но интересно, как его ввели в эту игру? Именно потому, что Путин отдал ему решение, важное для президента США, освободить американского гражданина… Это классический ход КГБ — желаемому с другой стороны дать возможность проявить себя, чтобы его выдвинули на первую позицию", — считает Чалый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель Трампа после поездки в РФ похвастался "дружбой" с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский призвал Трампа определиться в отношении Украины. Президент заявил, что Киеву нужны не только деньги, но и военная помощь и гарантии безопасности США.