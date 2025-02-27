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Slava Kot
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в переговорах между представителями Соединенных Штатов и России неслучайно присутствует спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. По словам украинского дипломата, Виткофф был введен через Путина.
Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников
Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" отметил все большее влияние спецпредставителя президента США Стива Виткоффа.
Чалый заметил, что Виткофф попал в переговорную группу после определенных шагов российского диктора Владимира Путина, в том числе выдачи американского заложника.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель Трампа после поездки в РФ похвастался "дружбой" с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский призвал Трампа определиться в отношении Украины. Президент заявил, что Киеву нужны не только деньги, но и военная помощь и гарантии безопасности США.
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