Опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины или пойти на болезненные компромиссы для Киева, безосновательны. Напротив, по информации британского издания The Independent , глава Белого дома настроен завершить войну в Украине к весне этого года.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Инсайдеры рассказали, что присутствие Давида Арахамии, лидера фракции "Слуга народа", на инаугурации Трампа является важным сигналом.

"Тем, кто волнуется за Украину, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это свидетельствует о серьезном намерении Трампа обеспечить Украине хорошее соглашение в процессе урегулирования. Это должно успокоить нервы", — отметил источник.

Инсайдеры подчеркнули, что Трамп серьезно настроен решить вопрос урегулирования войны в Украине. Впереди президента США ждет ряд сложных задач, однако он готов сотрудничать с Владимиром Зеленским. Ожидается, что официальная встреча лидеров состоится в ближайшее время.

"Зеленский не смог лично прибыть на инаугурацию, но отправил второго по важности глубоко уважающего представителя", — пояснил инсайдер.

Напомним, Арахамия присутствовала в ротонде Капитолия во время инаугурации Трампа. Позже он заявил украинским СМИ, что официальная делегация Украины может встретиться с президентом США уже в феврале.

Издание обратило внимание на то, что Трамп сейчас ведет "двойную игру" для завершения войны. В частности, он предупредил российского диктатора Владимира Путина, что США будут продолжать оказывать военную поддержку Украине до завершения конфликта. В то же время президент США отметил, что и Зеленский "не ангел".

Этот подход отражает внутренние разногласия в администрации Трампа по поводу войны и поддержки Украины. Однако сам Трамп публично заявлял, что намерен положить конец войне уже к весне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений о возможном завершении войны в Украине. Однако, как отметил в эфире 24 канала политолог Артур Харитонов, решение этого вопроса для Трампа будет сложно без участия еще одного влиятельного игрока.

По мнению эксперта, президенту США придется обязательно проводить переговоры с Китаем и его лидером Си Цзиньпином. Правда в том, говорит эксперт, Китай играет ключевую роль в войне России против Украины, обеспечивая Москву необходимыми ресурсами. Пекин не собирается менять свою позицию, Харитонов.