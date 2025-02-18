Появился ответ, зачем Трамп выдвигает Украине абсурдные неприемлемые ультиматумы

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Ткачик Олеся
По информации The Telegraph, президент США Дональд Трамп требует большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому мирному договору 1920 года. Впрочем, Украина отказалась подписывать документ с требованиями американцев.
Дональд Трамп
При этом, как отметил политтехнолог Алексей Голобцкий, Трамп действует наскоками, наглыми, возмутительными, нереалистичными. Однако он на самом деле и не ожидает, что каждый такой наскок сработает, это просто точечные уколы для изучения реакции, считает эксперт.
По его словам, когда президент Владимир Зеленский отказался подписывать в Мюнхене документ в том виде, на котором настаивал Белый дом, жесткое давление со стороны американских переговорщиков "неожиданно исчезло, а появился конструктив и переговоры с Венсом состоялись". Хотя предварительно были невероятно жесткие условия "США не будут менять условий ни в каком варианте", "либо подписывайте как есть – либо с вами даже говорить Вэнса не будет".
В этом контексте он привел еще один пример. В частности, ранее жестко указывалось, что Украина примет решение о прекращении боевых действий, которое ей даст Трампа, в противном случае будет сама разбираться с Россией. После того как Украина не испугалась, появилось заявление спецпредставителя Кита Келлога, который подчеркнул, что США не будут заставлять Украину подписывать мирное соглашение, а выслушают позиции всех участников процесса. Зеленский и народ Украины самостоятельно примут это решение, добавил Келлог.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал , сможет ли Трамп оттянуть РФ от Китая.
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