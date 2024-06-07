Появился проект оборонного бюджета США на 2025 год: прописана отмена помощи Украине

В США уже стартует работа по принятию бюджета на 2025 год. На днях был опубликован первый проект бюджета Пентагона в размере 833 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense News". Но главный момент заключается в том, что в проекте прописана отмена помощи Украине, а также прямой запрет на поставки вооружения Израилю.

США. Фото: из открытых источников

Издание Defense Express отмечает, что речь не идет об отдельных расходах федерального бюджета США на помощь Украине в рамках одобренных недавно 61 млрд долларов. Речь о 300 млн долларов по программе USAI, которая прописывается в бюджете США.

"То есть это не отменяет 13,8 млрд долларов по отдельному финансированию на закупку вооружения для Украины у производителей. Также не отменяются 23,2 млрд долларов, которые выделены в этом финансовом году Пентагону на пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине, то есть возможность передачи оружия по программе президентского изъятия – PDA", – объясняют авторы материала.

Кроме того, это не касается 1,6 млрд долларов по Foreign Military Financing, по которой Украина может закупить вооружение у США на эту сумму бесплатно. Поэтому сейчас говорить о прямой угрозе прекращения поставок помощи США в Украину невозможно, отмечают эксперты.

Тем не менее журналисты подчеркивают, что это очень неприятный звоночек, потому что выдвижение такого законопроекта является результатом деятельности американской Республиканской партии, точнее – ее трамповского крыла.

"И это безусловно является частью предвыборной борьбы за пост президента США, потому что голосование должно состояться 5 ноября 2024 года. Именно поэтому, проект нового оборонного бюджета, который продвигают республиканцы, содержит, в частности, существенное увеличение заработной платы младшим военнослужащим на 15% и всем в целом на 4,5%", – объясняется в материале.

Журналисты добавляют, есть сомнения относительно того, что бюджет будет проголосован до завершения президентских выборов в ноябре 2024 года. Но эта ситуация довольно ярко демонстрирует, что "политические разборки в Вашингтоне являются очень непредсказуемым фактором."

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден назвал три ограничение для Украины по ударам по России: куда США запретили бить.



