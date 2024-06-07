Появился проект оборонного бюджета США на 2025 год: прописана отмена помощи Украине

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Кравцев Сергей
В США уже стартует работа по принятию бюджета на 2025 год. На днях был опубликован первый проект бюджета Пентагона в размере 833 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense News". Но главный момент заключается в том, что в проекте прописана отмена помощи Украине, а также прямой запрет на поставки вооружения Израилю.
США. Фото: из открытых источников
Издание Defense Express отмечает, что речь не идет об отдельных расходах федерального бюджета США на помощь Украине в рамках одобренных недавно 61 млрд долларов. Речь о 300 млн долларов по программе USAI, которая прописывается в бюджете США.
Кроме того, это не касается 1,6 млрд долларов по Foreign Military Financing, по которой Украина может закупить вооружение у США на эту сумму бесплатно. Поэтому сейчас говорить о прямой угрозе прекращения поставок помощи США в Украину невозможно, отмечают эксперты.
Тем не менее журналисты подчеркивают, что это очень неприятный звоночек, потому что выдвижение такого законопроекта является результатом деятельности американской Республиканской партии, точнее – ее трамповского крыла.
Журналисты добавляют, есть сомнения относительно того, что бюджет будет проголосован до завершения президентских выборов в ноябре 2024 года. Но эта ситуация довольно ярко демонстрирует, что "политические разборки в Вашингтоне являются очень непредсказуемым фактором."
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Ігор
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