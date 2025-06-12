Пойдет ли Трамп-младший в президенты: Дональд Трамп ответил

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп прокомментировал политические амбиции своего старшего сына Дональда Трампа-младшего. Американский лидер не исключил, что в будущем кто-нибудь из его детей примет участие в выборах президента США, однако не подтвердил конкретных планов.
Трамп и Трамп-младший. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время интервью Pod Force One получил вопрос, может ли Трамп-младший сам баллотироваться в президенты США.
Дональд Трамп-младший недавно не исключал, что в будущем может заменить своего отца в должности президента США. Старший сын Трампа уже давно находится вокруг политической сферы США, в частности, помогал Трампу-старшему в предвыборной кампании. Он ведет подкаст Triggered with Don Jr, где рассматривает различные политические вопросы, а также, как считается, продвинул Джей Ди Венса на должность вице-президента США.
В интервью Трамп также выразил восхищение всеми своими детьми, отметив, что они "родились очень умными" и могут продолжить его политический курс.
Ранее портал "Комментарии" писали, что известно о семье Трампа: пятеро детей от трех жен.
Также "Комментарии" писали, что Трамп намекнул на свое вечное президентство в США.
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