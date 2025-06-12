Пойдет ли Трамп-младший в президенты: Дональд Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп прокомментировал политические амбиции своего старшего сына Дональда Трампа-младшего. Американский лидер не исключил, что в будущем кто-нибудь из его детей примет участие в выборах президента США, однако не подтвердил конкретных планов.

Трамп и Трамп-младший. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время интервью Pod Force One получил вопрос, может ли Трамп-младший сам баллотироваться в президенты США.

"Я не знаю. Я имею в виду, что я не знаю. Думаю, все они, по-видимому, имеют будущее в политике, честно говоря. А Дон очень хороший. Хороший парень. Он любитель активного отдыха", — сказал Трамп.

Дональд Трамп-младший недавно не исключал, что в будущем может заменить своего отца в должности президента США. Старший сын Трампа уже давно находится вокруг политической сферы США, в частности, помогал Трампу-старшему в предвыборной кампании. Он ведет подкаст Triggered with Don Jr, где рассматривает различные политические вопросы, а также, как считается, продвинул Джей Ди Венса на должность вице-президента США.

В интервью Трамп также выразил восхищение всеми своими детьми, отметив, что они "родились очень умными" и могут продолжить его политический курс.

"Эрик проделал фантастическую работу. Баррон замечательный. Он очень высокий и хороший. Иванка, ты знаешь Иванку? Она так прекрасна. И Тиффани действительно хорошо справилась. Она училась в прекрасном юридическом факультете и очень хорошо училась. Всегда была хорошей студенткой", — сказал Трамп о своих детях.

Ранее портал "Комментарии" писали, что известно о семье Трампа: пятеро детей от трех жен.

Также "Комментарии" писали, что Трамп намекнул на свое вечное президентство в США.