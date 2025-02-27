Пойдет ли Трамп на уступки: что думают в Украине

Непростые дискуссии между администрацией Дональда Трампа и Европой и Украиной не следует однозначно воспринимать как попытку США полностью разорвать отношения с многолетними партнерами, считает политолог Петр Олещук.

Трамп требует уступок от партнеров. Фото из открытых источников

По его мнению, резкая риторика Трампа – это повышение ставок со стороны Штатов, чтобы потом сделать шаг назад, который будет восприниматься всеми как успешная договоренность.

"Следует помнить, что возможность продвигать свою волю – это всегда сочетание давления и положительной мотивации. Что мы сейчас наблюдаем? США, угрожая и запугивая, пока не предлагают никому никаких "плюшек". Штаты угрожают забрать войска из Европы и ввести против нее тарифы. США хотят оставить Европу один на один с Россией. При этом американцы не приглашают европейцев за стол переговоров с россиянами. Аналогичная ситуация с Украиной. Штаты угрожают остановить помощь, а Киев должен почему-то одобрить все то, что ему навязают. СУ международных отношениях так не работает. Когда от тебя что-то требуют – тебе взамен что-нибудь предлагают. Поэтому мой вывод: либо это невиданная ранее разновидность наглости, либо Штаты заготовили уступки, которые мы узнаем во время будущих этапов переговоров", — сказал Петр Олещук.

По его словам, США, вероятно, озвучивают сейчас много неприемлемых предложений, чтобы потом Дональд Трамп заявил: "У меня есть прекрасное соглашение о мире. Украину не берем в НАТО, а Россия оставляет за собой оккупированные территории.

"На фоне сегодняшних заявлений озвученные Трампом условия мира будут восприниматься не как страшное поражение и капитуляция, а приемлемый и рациональный компромисс. Нагнетание ситуации следует рассматривать как элемент стратегии Белого дома, чтобы продать свои наработки, которые, возможно, уже согласованы с РФ как нечто выгодное для всех", — добавил политолог.