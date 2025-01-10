Пойдет ли Трамп на уступки Путину: кто главнее для него Украина или РФ

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Ткачик Олеся
Источники Financial Times утверждают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп точно не откажется помогать Украине, иначе будет выглядеть слабым перед Россией и Китаем. Как отмечает эксперт по международным вопросам Александр Краев, это и так было понятно – человек с таким чувством собственного веса и с таким честолюбием будет готов на все что угодно, чтобы не выглядеть слабым.
Дональд Трамп
Именно поэтому, добавляет он, и можно наблюдать, почему президент, желающий меньше воевать и меньше тратить, заявляет о военных операциях за десятки миллиардов — потому что тогда он контролирует ситуацию и заставляет всех с собой договариваться, и он в позиции сильного.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп скорректировал свои заявления относительно сроков окончания войны в Украине. Если раньше он обещал завершить конфликт в течение 24 часов, то теперь указывает, что этот процесс может занять не менее полугода. Трамп начал понимать, что для урегулирования столь масштабного конфликта требуется время и поиск компромиссных решений. Именно этим, по всей видимости, и планирует заниматься Трамп.
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