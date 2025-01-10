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Пойдет ли Трамп на уступки Путину: кто главнее для него Украина или РФ

Трамп в любом случае хочет казаться сильным президентом, и исходя из этого будет принимать все решения по войне в Украине

сегодня, 12:42
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Ткачик Олеся

Источники Financial Times утверждают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп точно не откажется помогать Украине, иначе будет выглядеть слабым перед Россией и Китаем. Как отмечает эксперт по международным вопросам Александр Краев, это и так было понятно – человек с таким чувством собственного веса и с таким честолюбием будет готов на все что угодно, чтобы не выглядеть слабым.

Пойдет ли Трамп на уступки Путину: кто главнее для него Украина или РФ

Дональд Трамп

"И, по-моему, это единственный ориентир, который будет более или менее стабильным: Трамп будет делать то, что покажет Трампа в лучшем свете. Поэтому в таком разрезе его заявления становятся несколько структурированнее и та присущая ему дихотомия становится менее сложной", — отметил эксперт.

Именно поэтому, добавляет он, и можно наблюдать, почему президент, желающий меньше воевать и меньше тратить, заявляет о военных операциях за десятки миллиардов — потому что тогда он контролирует ситуацию и заставляет всех с собой договариваться, и он в позиции сильного.

"Поэтому задайте себе вопрос: где и как сотрудничество с Путиным или, не дай Бог, уступки Путину, сделают Трампа сильнее? Нигде и ни при каких условиях, тем более в глазах других диктаторов. Не Украина так классна и не Штаты так хороши — просто Трамп так честолюбив, и это нормально для него", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп скорректировал свои заявления относительно сроков окончания войны в Украине. Если раньше он обещал завершить конфликт в течение 24 часов, то теперь указывает, что этот процесс может занять не менее полугода. Трамп начал понимать, что для урегулирования столь масштабного конфликта требуется время и поиск компромиссных решений. Именно этим, по всей видимости, и планирует заниматься Трамп.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0W8eMCqBqFWjx6CHBErcXCt53h4Vo9b5NEmwK8gjG7YHM1qDxvjLzWepkv1cgsNMDl&id=100009469088340
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