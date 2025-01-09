Пожар в Лос-Анджелесе: дома известных российских звезд горят в огне в США

В масштабных и практически неконтролируемых пожарах, охвативших США, пострадали тысячи человек. Известно о пяти погибших, около 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а около 1000 зданий уничтожены огнем.

В США горят дома российских звезд (фото из открытых источников)

Среди пострадавших оказались также знаменитости, чья недвижимость расположена в районе голливудских холмов, где стихия нанесла самый большой удар.

Не обошли пожары и российские деятели культуры, которые, несмотря на свою "патриотическую" риторику, приобрели недвижимость в США.

В частности, по информации пропагандистского телеграмм-канала "Стархит", певец Алексей Воробьев вынужден был эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. Роскошную виллу артист приобрел в 2021 году. До последнего он пытался остаться дома и готовился бороться с огнем самостоятельно. Однако из-за опасности для своей собаки Моцарта решил покинуть жилье.

Похожая ситуация может затронуть и рэпера Тимати, также имеющего недвижимость в этом регионе. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он публично заявлял о важности мира и суверенности Украины: "Никому эта война не нужна, равно как и нарушение суверенности Украины в частности". Однако пока он никак не комментирует ни пожары, ни возможные повреждения своего дома.

По информации телеграмм-канала "Елена, блин", трагедия чуть не задела еще одну звезду с российскими корнями — певицу Риту Дакоту. Известно, что она покинула Лос-Анджелес 7 января, именно в день, когда возник первый костер пожара. По словам Дакоты, ей удалось избежать опасности только благодаря чуду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Лос-Анджелесе масштабный пожар уничтожает престижный жилой район. Возгорание произошло в прибрежном престижном районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу, где расположены дома знаменитостей, в частности Бена Аффлека, Адама Сендлера, Тома Хэнкса и Брэдли Купера. Эвакуировано уже около 30 тысяч человек. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис.