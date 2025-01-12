Пожар в США распространяется: погибло еще больше людей

Число погибших в Калифорнии США возросло до 16, поскольку пожар Palisades распространяется на восток в Брентвуд и Энсино. Об этом пишет NBC News.

Последствия пожара в Калифорнии / Фото: Associated Press

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал расследовать потерю давления воды в местных пожарных гидрантах и сообщение об отсутствии запасов из водохранилища Санта-Инез.

Два разрушительных ветровых пожара убили по меньшей мере 16 человек и охватили 37 000 акров в более широком районе Лос-Анджелеса, уничтожив целые громады и более 12 000 зданий. Пожарные бригады также преуспевают в локализации двух меньших пожаров в регионе.

По меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщил сегодня шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. По его словам, непонятно, связаны ли сообщения о пропавших людях с пожарами.

Приказы об эвакуации во время величайшего пожара, пожара Palisades, расширились, поскольку она охватывает восток и угрожает Брентвуду и Энсино. Он содержит 11%.

Не менее 153 000 жителей Лос-Анджелеса получили распоряжение об эвакуации в течение ночи.

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование потери давления воды в местных пожарных гидрантах и сообщения об отсутствии запасов воды из водохранилища Санта-Инес.

Округ Лос-Анджелес объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, предупредив, что дым и твердые частицы могут представлять немедленную и долгосрочную угрозу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пожар в Pacific Palisades уничтожил дом актера Энтони Хопкинса, сообщает BILD. Все, что осталось от дома стоимостью 6 млн долларов, – это обугленные руины. Сообщается, что весь район на северо-западе Голливуда сильно пострадал от пожара.