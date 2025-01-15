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Пожары в Калифорнии могут стать причиной появления новой пандемии, - Daily Mail

Эксперты считают, что стихийные бедствия, в частности лесные пожары, повышают риск распространения патогенных спор из-за дыма, переносящего их на большие расстояния.

15 января 2025, 12:00
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Клименко Елена

7 января в Лос-Анджелесе вспыхнул большой пожар, уничтоживший тысячи зданий. Кроме разрушений, ученые предупреждают о потенциально опасных последствиях, связанных с экстремальными погодными условиями, способствующими распространению вредных грибковых спор. Это вызывает беспокойство среди исследователей, поскольку изменение климата способствует процветанию грибков в организме человека, в частности в легких, крови и мозге.

Пожары в Калифорнии могут стать причиной появления новой пандемии, - Daily Mail

Сильные пожары в Калифорнии. Фото: Reuters

Согласно сообщению Daily Mail, лесные пожары могут стать фактором, который активизирует массовое заражение спорами, что потенциально может привести к новой пандемии. В последнее время ученые замечают увеличение случаев грибковых инфекций, которые распространяются за их привычными пределами.

Эксперты считают, что стихийные бедствия, в частности лесные пожары, повышают риск распространения патогенных спор из-за дыма, переносящего их на большие расстояния. В частности, между 2014 и 2018 годами калифорнийские больницы зафиксировали на 20% больше госпитализаций с болезнями, связанными с лихорадкой долины после лесных пожаров, поскольку споры переносились дымом.

Грибковые инфекции, такие как стригущий лишай, давно известны, но в последнее время их количество выросло. Среди существующих миллионов грибков лишь около 300 способны заражать людей, но с появлением новых видов грибков растет и количество заболеваний.

Одна из причин этой тенденции – изменение климата, ведь высокие температуры способствуют выживанию грибков, обладающих способностью адаптироваться к разным условиям. Еще одной проблемой является их способность маскироваться от иммунной системы человека, что затрудняет их обнаружение.

Опасность грибковых инфекций заключается в том, что они могут поражать не только кожу, но и другие органы, в том числе кровь, легкие, почки и мозг. Некоторые виды грибков производят токсины, повреждающие ткани, а другие могут механически повреждать их, проникая через плоть.

"Комментарии" уже писали, что на прошлой неделе в Калифорнии распространился большой лесной пожар, заставивший эвакуировать около 200 тысяч человек. Многие потеряли свои дома, в частности такие известные звезды, как Мел Гибсон, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкин и Джошуа Джексон. Именно последний заявил, что после того, как его дом сгорел, он чувствует себя "невероятно счастливым".



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14270537/california-wildfire-deadly-fungus.html
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