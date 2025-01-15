Пожары в Лос-Анджелесе останавливают розовым веществом: что это такое

Масштабные лесные пожары в Южной Калифорнии превратили некоторые районы Лос-Анджелеса в розовые пейзажи. Все из-за использования антипирена Phos-Chek, сбрасываемого пожарными с самолетов для сдерживания пламени. Эта технология уже десятилетиями спасает жизнь и сохраняет природу, но в то же время вызывает споры из-за воздействия на окружающую среду.

Пожары в Лос-Анджелесе останавливают благодаря Phos-Chek. Фото: Marcio Jose Sanchez/AP

Что такое phos-chek?

Phos-Chek – это огнезащитное средство, которое используется для борьбы с лесными пожарами. Оно состоит на 80% из воды, 14% – соли и еще 6% – это красители вместе с ингибиторами коррозии. Готовый раствор смешивают с водой, получая пенистое вещество, которое легко распределить на участках, рискующих оказаться в огне.

Использование Phos-Chek для тушения пожаров в Лос-Анджелесе. Фото: Rob Schumacher, USA TODAY Network

Сброс Phos-Chek с воздуха имеет двойной эффект, ведь снижает температуру в зоне пожара, а также сдерживает ее распространение из-за покрывания легковоспламеняющихся материалов, уменьшая доступ кислорода для огня.

Яркий розовый оттенок Phos-Chek не случаен – это визуальный индикатор для пилотов и пожарных. Он помогает более точно наносить вещество на опасные участки, а также фиксирует места, которые уже были обработаны для защиты от пожаров. После нескольких дней под солнцем цвет становится менее ярким, превращаясь в землистый.

Использование Phos-Chek для тушения пожаров в Лос-Анджелесе. Фото: Rob Schumacher, USA TODAY Network

В отличие от обычной быстро испаряющейся воды Phos-Chek остается активным в течение недель, создавая защитный барьер. Это дает пожарным больше времени для сдерживания огня на земле.

Несмотря на эффективность использования Phos-Chek вызвало споры. В 2022 году экологическая организация Forest Service Employees for Environmental Ethics подала иск против Лесной службы США, обвиняя ее в нарушении законов о чистой воде из-за загрязнения антипиренами лесов во время тушения пожара. Жалобы касались, в частности, влияния на рыбу и другие экосистемы.

Использование Phos-Chek для тушения пожаров в Лос-Анджелесе. Фото: Rob Schumacher, USA TODAY Network

В настоящее время использование Phos-Chek регулируется, чтобы избежать чувствительных экологических зон, хотя исключения возможны в случае угрозы для людей или инфраструктуры. Кроме того, в 2023 году пожарные в США перешли на новую формулу Phos-Chek MVP-Fx, которая менее токсична для дикой природы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мэл Гибсон выдвинул ужасную теорию заговора по пожарам в Лос-Анджелесе.

Также "Комментарии" писали о том, как начались пожары в Лос-Анджелесе. Эксперты указывают на немаловажный фактор воздействия на огонь.