Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность тем, что Киев может снова занять жесткую позицию в потенциальных мирных переговорах. Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Переговоры с участием представителей Украины, США и ключевых европейских государств, которые должны были состояться в среду в Лондоне, были фактически сорваны. По данным агентства, основной причиной стал отказ большинства министров иностранных дел поддержать предложенное соглашение по прекращению войны.

Вашингтон предупредил, что может выйти из процесса посредничества, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в вопросе завершения конфликта. Дональд Трамп со своей стороны выразил надежду на заключение договоренности между Киевом и Москвой.

Как уже сообщалось, главы МИД Украины, Великобритании, США, Франции и Германии решили отложить встречу, посвященную поиску путей прекращения российско-украинской войны.

По информации, госсекретарь Марко Рубио решил не участвовать в переговорах из-за того, что украинская сторона категорически отвергла ключевой пункт американского предложения, разработанного командой Трампа. Речь идет о признании Крыма частью России. Делегацию США в Лондоне возглавит специальный представитель по вопросам Украины и России — Кит Келлог.

Следует отметить, что еще на прошлой неделе во время встречи в Париже Соединенные Штаты представили украинской стороне проект мирного урегулирования. Согласно данным трех источников, знакомых с ходом переговоров, этот план предусматривал официальное признание США аннексии Крыма, а также поэтапное снятие санкций с РФ в рамках предстоящего соглашения. В ответ Россия должна прекратить боевые действия на территории Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что сначала в переговорах в Лондоне 23 апреля должна была участвовать вся американская делегация во главе с госсекретарем США Марком Рубио, но тот в последний момент отказался от переговоров по Украине. Причиной вроде бы стал отказ президента Владимира Зеленского признать Крым российским.