США не разрешают Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России.

США против ударов вглубь РФ. Фото из открытых источников

Как заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, лучший способ для украинских военных быть эффективными на поле боя – объединить возможности, предоставленные западными партнерами.

"Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет, нанося дальние глубокие удары внутри России", — сказала Сабрина Сингх.

Представительница Пентагона заявила, что США продолжают учитывать возможную эскалацию со стороны РФ, несмотря на то, что серьезного ответа Кремля на вторжение украинцев на российскую территорию не последовало.

"Конечно, мы обеспокоены эскалацией. То, что Россия не ответила на операцию в Курской области, не означает, что она не сможет или не ответит в будущем. И это то, что США всегда учитывают", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры между Украиной и РФ можно начинать уже на следующий день после того, как будет ясно, что украинские вооруженные силы закрепились в Курской области, заявил в интервью Главреду российский политтехнолог Марат Гельман. Россиянин отмечает, что если раньше президенту Владимиру Зеленскому нужно было оттягивать момент переговоров, потому что не было ясно, где предмет торга, то теперь ситуация резко изменилась.

