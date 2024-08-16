Позиция непоколебима: почему США не позволяют бить вглубь РФ

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Марьян Ощановский
США не разрешают Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России.
США против ударов вглубь РФ. Фото из открытых источников
Как заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, лучший способ для украинских военных быть эффективными на поле боя – объединить возможности, предоставленные западными партнерами.
Представительница Пентагона заявила, что США продолжают учитывать возможную эскалацию со стороны РФ, несмотря на то, что серьезного ответа Кремля на вторжение украинцев на российскую территорию не последовало.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры между Украиной и РФ можно начинать уже на следующий день после того, как будет ясно, что украинские вооруженные силы закрепились в Курской области, заявил в интервью Главреду российский политтехнолог Марат Гельман. Россиянин отмечает, что если раньше президенту Владимиру Зеленскому нужно было оттягивать момент переговоров, потому что не было ясно, где предмет торга, то теперь ситуация резко изменилась.
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