Позиция Трампа по поводу абортов: Маск передал 20 миллионов долларов таинственной группе

Загадочная группа под названием RBG PAC, размещавшая онлайн-рекламу, защищавшую позицию Трампа по отношению к абортам, за несколько дней до выборов полностью финансировалась Илоном Маском, свидетельствуют новые документы. Об этом пишет The Washington Post.

Илон Маск. Фото: The Washington Post

Согласно документам Федеральной избирательной комиссии, обнародованным вечером в четверг, Илон Маск финансировал таинственную предвыборную группу, пытавшуюся убедить избирателей в последние дни президентских выборов, что Дональд Трамп откажется подписать национальный запрет абортов.

Заявки для RBG PAC, очевидно, названной со ссылкой на покойную судью Верховного Суда Рут Бадер Гинзбург, показывают, что Илон Маск Revocable Trust направил 20,5 миллиона долларов в группу всего за несколько дней до выборов 5 ноября. Это был единственный раскрытый донор.

Гинзбург была давним сторонником права на аборты, но ее внучка, Клара Спера, ранее критиковала группу, заявив, что RBG PAC "не имеет никакого отношения к семье Гинзбург и является оскорблением для наследия моей покойной бабушки".

На YouTube и Facebook учетные записи с таким же названием, как и super PAC, опубликовали краткие объявления, в которых изображены женщины, рассказывающие, что Трамп пообещал, что не подпишет закон о национальном запрете абортов в случае избрания.

Демократы решительно отрицали это утверждение во время президентской кампании, заявляя, что Трампу нельзя доверять защиту прав на аборты. Они ссылались на его противоречивые комментарии по поводу проблемы и назначения судей Верховного суда, чьи голоса помогли отменить дело Ро против Вейда в 2022 году.

Экзит-поллы в день выборов, проведенные Edison Research, показали разногласия между сторонниками вице-президента Гаррис и Трампа по поводу абортов. Приблизительно 65 процентов всех избирателей заявили, что аборты должны быть легальными в большинстве или всех случаях. Из 31 процента тех, кто сказал, что это должно быть незаконным в большинстве или во всех случаях, подавляющее большинство были избирателями Трампа.

Маск, один из крупнейших доноров и ближайших доверенных лиц Трампа, не был публично связан с RBG PAC, пока Федеральная избирательная комиссия в четверг вечером не обнаружила ее финансирование.

Миллиардер проводил интенсивную кампанию за Трампа после того, как поддержал его в июле, пожертвовав более четверти миллиона долларов в поддержку Трампа и других кандидатов от Республиканской партии до конца ноября, показали другие документы, опубликованные в четверг.

Во время предвыборной кампании Трампа Маск в своих публикациях, интервью и вместе с бывшим президентом на митингах в основном сосредотачивался на политике кандидата по преступности, иммиграции и экономике.

Генеральный директор Tesla гораздо меньше говорил о позиции Трампа по поводу абортов, но он сказал в ратуше незадолго до выборов, что "если ребенок может выжить вне утробы матери, его нельзя прервать", согласно видео, опубликованному в социальных сетях.

Маск, имеющий, по крайней мере, 11 детей от нескольких женщин, часто выражал обеспокоенность снижением рождаемости в Соединенных Штатах и других богатых странах. Он сказал, что мать детей является моральным императивом для мира во избежание "коллапса населения".

В четверг Маск расширил сообщение, в котором выразил обеспокоенность понижением уровня рождаемости для своих более 200 миллионов подписчиков в своей социальной сети X, добавив: "Людям промыли мозги к цивилизационному самоубийству".