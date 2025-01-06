Позиция Украины в Курской области России имеет решающее значение для будущих переговоров, отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в столицу Южной Кореи Сеулу.

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

"Ситуация в Курской области ключевая, поскольку это станет важным фактором в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году", — отметил Блинкен.

Он также обратил внимание на военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, подчеркивая, что КНДР получает от России не только военную технику, но и обучение своих солдат. Блинкен также добавил, что у США есть серьезные основания полагать, что Россия может поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями.

"Мы считаем, что Россия может быть на грани официального признания ядерного статуса Северной Кореи", – подытожил он.

31 декабря 2024 г. украинские спецназначители Сил специальных операций (ССО) провели успешную операцию по освобождению села в Курской области, которое к тому времени находилось под контролем российских войск, поддерживаемых силами Северной Кореи. Это было важное стратегическое достижение для Украины, ведь село имело значение для контроля за важными военными коммуникациями и поставками на Курском направлении.

1 января 2025 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сергей Сырский обнародовал данные, согласно которым российская армия на этом направлении понесла большие потери. , но и эффективных операций украинских войск, направленных на нарушение логистических путей и стратегических объектов противника.

2 января Генеральный штаб ВСУ доложил об успешном ударе по командному пункту российских войск, расположенному в Курской области. Этот удар стал очередным этапом в серии точечных атак украинских сил, направленных на дезорганизацию командования противника и уничтожение его ключевых ресурсов. Отмечено, что этот успех значительно ослабил способность российских войск к координации своих действий в этой зоне конфликта и усилил эффективность наступательных операций Украины.Как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первую очередь переговоры по завершению войны должны состояться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с Россией.