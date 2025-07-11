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Правду уже не скрыть: Трамп признает, что Путин представляет реальную угрозу

Трамп меняет свою позицию по отношению к Украине.

11 июля 2025, 22:55
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Лиля Воробьева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал признавать, что российский автократ Владимир Путин представляет опасность, а стратегия изоляционизма не эффективна. Такую позицию озвучила колумнистка The Wall Street Journal Пегги Нунан.

Правду уже не скрыть: Трамп признает, что Путин представляет реальную угрозу

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По ее мнению, шаг Трампа дистанцироваться от решения определенных международных проблем, в частности, войны в Украине, способен навредить ему самому. Она отметила, что в таком случае другие государства только воспользуются этим и продолжат реализовывать собственные планы – в том числе Китай, который не перестанет расширять сферу влияния, даже если США отступят.

Нунан подчеркнула, что Трампу следует воздержаться от провоцирования конфликтов и угроз союзникам, а также от критики в их адрес. Она считает, что президент мог бы демонстрировать сдержанность и одновременно твердость.

Колумнистка уверена, что Путин не остановится даже в случае победы над Украиной. На ее взгляд, президент России продолжает вводить Трампа в заблуждение, произнося те тезисы, которые тот считает убедительными.

Впрочем, недавно глава Белого дома заявил, что, вероятно, Путин не стремится к прекращению огня. Более того, он сообщил о решении возобновить поставки вооружения Украине.

Нунан считает такую позицию правильной. Однако она подчеркивает, что ключевым остается вопрос – будет ли Трамп придерживаться этого курса в дальнейшем.

Она отметила, что в случае достижения Путиным своих целей по отношению к Восточной Европе это будет иметь негативные последствия для всего мира. По словам Нунан, Украина – это государство мужества, а его борьба с российской агрессией важна не только для него, но и для глобальной безопасности.

Журналистка также предупредила, что в случае победы России под угрозой окажется вся Восточная Европа. Она напомнила, что на это обращал внимание генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своих июньских заявлений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио передал Трампу новое предложение Путина по поводу войны в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего прокомментировал журналистам, успел ли уже сообщить о деталях разговора президенту США Дональду Трампу.

По словам Рубио, в ходе встречи Лавров представил новые предложения по прекращению войны в Украине. Госсекретарь подтвердил, что уже передал эту информацию главе Белого дома.



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Источник: https://www.wsj.com/opinion/trump-is-coming-around-on-ukraine-war-russia-foreign-policy-f3c85f5d
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