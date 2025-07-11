Правду уже не скрыть: Трамп признает, что Путин представляет реальную угрозу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал признавать, что российский автократ Владимир Путин представляет опасность, а стратегия изоляционизма не эффективна. Такую позицию озвучила колумнистка The Wall Street Journal Пегги Нунан.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По ее мнению, шаг Трампа дистанцироваться от решения определенных международных проблем, в частности, войны в Украине, способен навредить ему самому. Она отметила, что в таком случае другие государства только воспользуются этим и продолжат реализовывать собственные планы – в том числе Китай, который не перестанет расширять сферу влияния, даже если США отступят.

Нунан подчеркнула, что Трампу следует воздержаться от провоцирования конфликтов и угроз союзникам, а также от критики в их адрес. Она считает, что президент мог бы демонстрировать сдержанность и одновременно твердость.

Колумнистка уверена, что Путин не остановится даже в случае победы над Украиной. На ее взгляд, президент России продолжает вводить Трампа в заблуждение, произнося те тезисы, которые тот считает убедительными.

Впрочем, недавно глава Белого дома заявил, что, вероятно, Путин не стремится к прекращению огня. Более того, он сообщил о решении возобновить поставки вооружения Украине.

Нунан считает такую позицию правильной. Однако она подчеркивает, что ключевым остается вопрос – будет ли Трамп придерживаться этого курса в дальнейшем.

Она отметила, что в случае достижения Путиным своих целей по отношению к Восточной Европе это будет иметь негативные последствия для всего мира. По словам Нунан, Украина – это государство мужества, а его борьба с российской агрессией важна не только для него, но и для глобальной безопасности.

Журналистка также предупредила, что в случае победы России под угрозой окажется вся Восточная Европа. Она напомнила, что на это обращал внимание генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своих июньских заявлений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио передал Трампу новое предложение Путина по поводу войны в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего прокомментировал журналистам, успел ли уже сообщить о деталях разговора президенту США Дональду Трампу.

По словам Рубио, в ходе встречи Лавров представил новые предложения по прекращению войны в Украине. Госсекретарь подтвердил, что уже передал эту информацию главе Белого дома.