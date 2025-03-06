Представитель Трампа назвал срок перемирия, который будут обсуждать в ходе переговоров

США и Украина действительно договариваются о встрече на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали мирного соглашения с РФ о прекращении войны.

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

Об этом заявил спецпредставитель президента США с Ближнего Востока, также вовлеченный в переговоры с Россией, Стив Виткофф, передает Clash Report.

"Повестка дня украинско-американской встречи в Саудовской Аравии будет включать основы соглашения по урегулированию войны и 6-месячное прекращение огня", – сказал он.

Как передает The Guardian, украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. В состав украинской делегации также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина и США возобновляют диалог . Представители США и Украины на встрече в среду, 12 марта, в Саудовской Аравии будут говорить о том, как добиться прекращения огня в российско-украинской войне.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, осведомленные о ходе встречи, американская и украинская делегации обсудят усилия, направленные на достижение прекращения огня в войне с Россией.

Представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

