К моменту увеличения странами Европы расходов на собственную оборону, малейшие попытки помочь Украине стать членом НАТО натолкнутся на "циркулярную пилу" в Вашингтоне. Соответствующее заявление на выступлении на Экономическом форуме в Давосе озвучил спецпредставитель президента США Ричард Гренел, пишет The Telegraph.

У Трампа против членства Украины в НАТО. Фото: 24 Канал

После того как генсек НАТО Марк Рютте снова высказался о том, что Украина в будущем станет частью альянса, слово взял Гренелл.

"Если генеральный секретарь НАТО будет говорить о включении Украины в альянс, это вызовет сильный резонанс в США. Американцы — это финансирующие оборону, и нельзя требовать от них расширения НАТО, если нынешние члены не выполняют своих обязательств", — отметил он.

В то же время, представитель Трампа напомнил, что Нидерланды, где Рютте недавно был премьер-министром, также не выполняют своих обязательств перед альянсом.

Гренелл подчеркнул, что европейские страны, заявляющие о страхе перед российской агрессией, должны увеличить расходы на свою оборону.

Президент Владимир Зеленский считает, что наиболее эффективной и экономической формой послевоенных гарантий безопасности для Украины является вступление в НАТО. Он также подчеркнул, что Украина не примет гарантии безопасности посредством просто подписанных соглашений. В то же время, глава государства озвучил список стран, ныне выступающих против членства Украины в НАТО, среди которых США, Венгрия, Словакия и Германия.

Портал "Комментарии" уже писал, что страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине два варианта так называемых гарантий безопасности в обмен на "мирное соглашение" с Россией. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из западных стран в интервью американскому журналу Foreign Policy.