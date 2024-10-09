Поддержка американскими избирателями кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента США Камалы Гаррис за последний месяц выросла по сравнению с рейтингом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Гаррис набирает рейтинг. Фото из открытых источников

Как свидетельствует опрос The New York Times и Сиенского колледжа, на общенациональном уровне рейтинг Гаррис составляет 49% против 46% у Трампа, тогда как в сентябрьском опросе оба кандидата имели по 47%.

За месяц о поддержке Гаррис заявили 9% избирателей Республиканской партии, тогда как раньше было 5%.

Опрос показал, что 46% избиратели считают Гаррис "кандидатом, который несет изменения", тогда как Трампа "кандидатом перемен" назвали лишь 44% избирателей. Также избиратели назвали Гаррис более честным и достойным доверия, чем Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году в рядах Сил обороны Украины существенно возросло количество случаев дезертирства и самовольного ухода из воинской части. Согласно данным Офиса генпрокурора, за первые восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части украинскими военными, тогда как в 2022 году таких случаев было 6 641, а в 2023 году — 17 658.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.