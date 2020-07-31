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Прекрасное решение: США поздравили ЕС с внедрением санкций против России и Китая

В Белом Доме США такое решение назвали "важнейшей вехой" в истории

сегодня, 14:08
Автор:

Екатерина Белоброва
Прекрасное решение: США поздравили ЕС с внедрением санкций против России и Китая

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил руководство Евросоюза за введение санкций против российских и китайских спецслужб, которые совершали цифровые атаки на информационную систему госуправлений западных стран. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

"Соединенные Штаты и ЕС имеют общее видение открытого, взаимосвязанного и надежного киберпространства и выступают за ответственное поведение на международной сцене, - заявил госсекретарь США. - Разрушительные, деструктивные и дестабилизирующие действия в киберпространстве грозят такому видению".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз впервые ввел санкции из-за кибератаки на такие сверхдержавы как Россия и Китай, также экономические взыскания легли на компании Северной Кореи.

Четыре человека из российской военной разведки попали под санкции за попытки осуществления хакерского нападения на организации и по запрету использования химического оружия в Нидерландах в апреле 2018 года, пишет Reuters.

Компании из Северной Кореи Chosun Expo, которая тоже попала под санкции, обвиняют, среди прочего, в кибератак на киностудию Sony Pictures, чтобы не допустить выпуска сатирического фильма о Ким Чен Ына.

Китайская компания Haiti's Technology попала под санкции по обвинениям в краже коммерческих тайн.


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