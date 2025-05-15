Премьер Катара дерзко прокомментировал желание подарить Трампу самолет

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани категорически отрицает, что его страна пытается "купить влияние" в Соединенных Штатах, комментируя критику по поводу предложения подарить Дональду Трампу роскошный самолет стоимостью $400 миллионов.

Трамп в Катаре

Предложение Катара предусматривает передачу самолета президенту США для переоборудования в новый Air Force One.

Этот шаг вызвал волну критики даже среди поклонников Трампа. В частности, некоторые республиканцы и влиятельные представители движения MAGA считают такое предложение рискованным. По мнению сенатора Джоша Хоули, было бы лучше, если бы новый Air Force One был самолетом американского производства.

Среди критиков сделки — ведущий Fox News Кеннеди, заявивший, что принятие такого подарка может быть политической ошибкой. Другие же, как, например, консервативный ведущий Эрик Эриксон, отмечают, что самолет, приобретенный на деньги, которые могли быть использованы для финансирования терроризма, не должен стать официальным транспортом президента США.

Активистка Лора Лумер, ранее активно поддерживавшая Трампа, также высказалась против этого соглашения, назвав его неприемлемым. Ее позицию поддержал ведущий Fox Марк Левин, а известный комментатор Бен Шапиро назвал предложение "подозрительным" и раскритиковал Катар за попытки влияния на политику США.

Аль-Тани в интервью CNN подчеркнул, что предложение по самолету — это "простое межправительственное соглашение". По его словам, Катар не нуждается в покупке влияния у США, поскольку обе страны уже имеют длительные партнерские отношения.

"Катар всегда поддерживал США, когда это требовалось: в борьбе с терроризмом, во время эвакуации из Афганистана и освобождения заложников из разных стран мира", — отметил премьер.

Он также подчеркнул, что решение будет принято только после юридической оценки. Аль-Тани добавил, что Катар не планирует совершать никаких незаконных действий и будет соблюдать международные нормы.

Кроме того, премьер-министр Катара подчеркнул, что соглашение не направлено на конкретное лицо — ни со стороны США, ни со стороны Катара. Это вопрос оборонных ведомств обеих стран. Он также напомнил о вкладе Катара во время эвакуации из Афганистана, отметив, что 80% воздушных перевозок осуществлялось именно с территории его страны.

Таким образом, Катар пытается сохранить положительные отношения с США, отрицая обвинения в попытках подкупа и манипуляций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп намерен принять самый дорогой подарок в истории американского президентства.



