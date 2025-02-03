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Премия «Грэмми»: кого выгнали и кто осудил политику Дональда Трампа

Украинка Jerry Heil не одержала победу в номинации за лучшую песню о социальных изменениях

сегодня, 07:52
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67 церемония вручения наград главной музыкальной премии Грэмми. Церемония не обошлась без скандалов.

Премия «Грэмми»: кого выгнали и кто осудил политику Дональда Трампа

Бейонсе на церемонии Грэмми. Фото: Christopher Polk

Так, рэпер Канье Вест шокировал зрителей еще до того, как он пришел на церемонию. Проходя по ковру, его жена Бьянка Чензори сняла шубу, чтобы показать прозрачный наряд, оставивший ее совершенно обнаженной для камер.

Премия «Грэмми»: кого выгнали и кто осудил политику Дональда Трампа - фото 2

После появления на красной дорожке Веста и Чензори нигде не было видно внутри зала. В Интернете распространялось сообщение о том, что пару выгнали с мероприятия и официально не пригласили на него. Однако источник, близкий к Грэмми, опроверг эти слухи, заявив, что это "ложь" и что Вест просто "прошел по ковру, сел в свою машину и уехал".

Большое внимание было уделено и произошедшим накануне масштабным пожарам в Калифорнии.

Леди Гага и Бруно Марс выступили с кавером на "California Dreaming" в честь жертв масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

Победительницу Бейонсе в категории "Альбом года" объявляли пожарные Лос-Анджелеса.

Во время премии удалось собрать по меньшей мере 7 млн долларов, которые будут направлены на помощь жертвам пожаров в Лос-Анджелесе.

Также на церемонии не обошлось без политических заявлений.

В момент получения награды Леди Гага осудила политику новой администрации в США по поводу трансгендерных людей. По ее словам, транс-сообщество заслуживает любви и заботы. Речь певицы зал встретил стоя с громкими аплодисментами.

Награду за лучший латинский поп-альбом Шакира посвятила "своим сестрам и братьям иммигрантам". Она подчеркнула, что будет бороться "вместе с вами". Заявление прозвучало на фоне миграционной политики Дональда Трампа.

Украинка Jerry Heil не одержала победу в номинации за лучшую песню о социальных изменениях. Статуэтку получили американские исполнители-мигранты с песней Deliver.

Во время премии Леди Гага официально представила свой новый трек ABRACADABRA вместе с клипом.

Алиши Киз вручили премию имени Dr. Dre под названием "Мировое влияние".

Бейонсе стала первым темнокожим артистом в истории Грэмми, победившим в категории "Лучший кантри-альбом".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина предоставит помощь в борьбе с лесными пожарами в США.



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