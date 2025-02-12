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Пресс-конференция Трампа и Маска вышла из-под контроля: что произошло

Сын Илона Маска присутствовал на конференции, где вел себя, как положено ребенку

сегодня, 11:21
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Автор:
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Недилько Ксения

Необычная сцена развернулась в Овальном кабинете Белого дома во время совместного заявления Дональда Трампа и Илона Маска. Пока политики обсуждали реформу госаппарата, все внимание публики перетянул четырехлетний сын Маска — X Æ A-Xii. Об этом сообщает BILD.

Пресс-конференция Трампа и Маска вышла из-под контроля: что произошло

Илон Маск с сыном

Мальчику явно надоели разговоры о демократии и расходах бюджета, поэтому он решил занять себя по-своему: корчил гримасы, трогал лицо отца, перебивал его и даже что-то прошептал Трампу на ухо, на что тот ответил с ухмылкой. В какой-то момент маленький Маск вообще увлекся исследованием своего носа – этот момент уже стал мемом в соцсетях.

Илон Маск уже не раз появлялся с сыном на официальных мероприятиях, и это не случайно. Миллиардер убежден, что мир сталкивается с кризисом рождаемости и регулярно призывает людей заводить больше детей. Сам он – отец 12 детей от трех разных женщин.

Пресс-конференция Трампа и Маска вышла из-под контроля: что произошло - фото 2
Пресс-конференция Трампа и Маска вышла из-под контроля: что произошло - фото 3
Пресс-конференция Трампа и Маска вышла из-под контроля: что произошло - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что миллиардер Илон Маск, ныне возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не должен подавать публичную декларацию о своем финансовом положении. В Белом доме говорят, что бизнесмен представит конфиденциальный отчет.

В настоящее время Маск, чьи компании имеют государственные контракты на миллиарды долларов, занимается демонтажом многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE.

"Как специальный неоплачиваемый государственный служащий он представит конфиденциальный отчет о раскрытии финансовой информации в соответствии с нормами", — сказал представитель Белого дома в интервью CNN.

Издание отмечает, что руководящие принципы этики не требуют от Маска подавать публичную декларацию, но остаются вопросы о многочисленных потенциальных конфликтах интересов Маска. Газета New York Times, которая первой сообщила об этом, пишет, что Маск недавно прошел обучение по этике.



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