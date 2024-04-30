Претендентка Трампа на вице-президента убила щенка, чтобы показать готовность к "неприятной работе" в политике

Губернаторка Южной Дакоты Кристи Ноем, которая считается одной из претенденток Трампа на должность вице-президента США, рассказала историю о своей собаке, которую застрелила. По ее словам, такой поступок показывает, что она готова к "неприятной работе" в политике.



Губернаторка Южной Дакоты Кристи Ноем. Фото из открытых источников

Издание The Guardian получило экземпляр автобиографической книги Кристи Ноем "Поворота назад нет", где обратило внимание на случай с убийством собаки. Республиканка, как она говорит, сделала это, чтобы проиллюстрировать свою готовность, как в политике, так и в жизни Южной Дакоты, делать все "трудное, беспорядочное и безобразное", если это просто нужно сделать.

Ноем взяла на охоту на фазанов свою 14-месячную собаку, по имени Крикет, однако, по ее словам, она испортила охоту "съехав с ума от волнения, гоняясь за всеми этими птицами и хорошо проводя время".

После неудачной охоты республиканка возвращалась домой, а когда остановилась, ее собака сбежала в местный курятник, где начала убивать кур. Когда Ноем нашла собаку, та ее чуть не укусила. Наконец, губернатор Южной Дакоты была вынуждена выписать чек владельцам курятника за поступок ее собаки.

"Я ненавидела эту собаку", — пишет Ноем, добавляя, что Крикет доказала, что "не поддается дрессировке, опасна для кого-либо, с кем она контактировала и ничтожна... как охотничья собака. В тот момент я поняла, что должна ее убить".

Женщина рассказала, что взяла свой пистолет, отвела собаку в гравийную яму, где и убила Крикета.

"Это была неприятная работа, но ее нужно было сделать. И после того, как все закончилось, я поняла, что нужно проделать еще одну неприятную работу", — пишет Кристи Ноем.

Женщина объяснила, что ее семья владела агрессивным козлом, который отвратительно пах, любил гоняться за детьми и сбивал ее несколько раз. Ноем решила убить безымянного козла, так же как она только что убила свою собаку.

После своих признаний в книге, Кристи Ноем попала под шквал критики, в частности ее назвали Джеффри Дамером – известным серийным убийцей. Кроме того, вероятно, Ноем после всеобщего осуждения потеряла шансы стать вице-президентом Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп получил неожиданную угрозу от независимого кандидата на выборах в США.

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