Президент Бразилии резко намекнул, что Трамп должен сидеть в тюрьме

Президент Бразилии Лула да Силва выступил с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после того, как тот пригрозил Бразилии введением 50% пошлин. В ответ на эти заявления бразильский лидер обвинил Трампа в попытке давления на правосудие и указал, что американский лидер уже сидел бы в тюрьме, будь он в Бразилии.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Трамп в соцсети Truth Social объединил угрозы пошлинами с поддержкой бывшего президента Бразилии Жаира Болсонара, который фигурирует по делу о попытке государственного переворота. Трамп назвал расследование против Болсонара "охотой на ведьм" и выразил возмущение тем, как, по его мнению, действующие власти Бразилии обращаются с оппозицией.

Лула да Силва ответил, что подобные заявления неприемлемы и не имеют ничего общего с международной дипломатией. По словам бразильского лидера, такие слова от Трампа было "очень неприятно слышно" и он сначала подумал, что это фейковые новости.

"Трамп был избран президентом США, а не императором мира", – ответил Лула.

По словам бразильского президента, судебная ветвь власти в стране независима, поэтому судьба Болсонара исключительно зависит от правосудия. Он также напомнил о событиях 6 января 2021 года в США, когда поклонники Трампа штурмовали Капитолий, и провел параллель с событиями в Бразилии.

"Я хотел бы обратиться к американскому народу. Если бы Трамп был бразильцем и сделал то, что происходило на Капитолийском холме 6 января 2021 года, его также привлекли бы в суд в Бразилии — его арестовали бы", — заявил Лула.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии сделал резкое заявление о Трампе и объяснил, что не так с президентом США.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, как Трамп может "поставить на колени" Путина и закончить войну.