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Президент Бразилии сделал резкое заявление о Трампе: что не так с президентом США

Лула да Силва считает, что Трамп не отвечает роли руководителя мира.

26 июня 2025, 16:55
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Slava Kot

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что президента США Дональда Трампа избрали для того, чтобы он руководил Соединенными Штатами, а не "для того, чтобы управлять миром". По словам бразильского лидера, Трампу следует думать о том, что он говорит.

Президент Бразилии сделал резкое заявление о Трампе: что не так с президентом США

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Лула да Силва дал интервью местным радиостанциям, где критично отозвался о Трампе.

"Я уважаю избрание президента Трампа, избранного американским народом для управления Соединенными Штатами, но его не избрали для того, чтобы править миром", — сказал президент Бразилии.

По его словам, президент США должен поддерживать "демократические и цивилизованные" отношения с остальным миром, однако заявления Трампа не соответствуют такой роли, ведь тот осуществляет провокации по оккупации определенных стран и территорий.

"В этом неспокойном мире президент столь великой страны, как США, должен думать о том, что говорит, должен меньше сидеть в интернете и больше времени уделять работе президента, больше думать о свободной торговле, о многополярности, о мире", — подчеркнул Лула да Силва.

Напомним, ранее Трамп не раз заявлял территориальные претензии на Гренландию, Канаду и говорил о возможности выселить людей из сектора Газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии Лула да Силва попытался оправдаться за визит к российскому диктатору Владимиру Путину на День победы 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что королева Нидерландов Максима высмеяла Дональда Трампа, стоя рядом с президентом США. Она неожиданно повернулась к камерам и перекривила американского лидера.



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