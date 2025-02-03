Президент Колумбии приравнял Трампа к Гитлеру из-за фашистской идеологии

Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал политику депортации президента США Дональда Трампа с действиями Адольфа Гитлера. По словам колумбийского лидера, миграционная политика Трампа отвечает фашистской идеологии.

Президент Колумбии Густаво Петро. Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Густаво Петро в интервью Univision заявил, что считает президента США Дональда Трампа фашистом.

"Я слышал, как мистер Трамп говорил в своих речах, что "все мигранты – преступники". Он криминализировал целую группу людей, и это фашистская идеология", – заявил Петр.

Кроме того, он объяснил, почему считает, что взгляды Трампа совпадают с фашизмом, сравнивая их с нацистской Германией.

"Я никогда не могу сказать, что каждый белый американец является эксплуататором – это было бы огромной ошибкой. Даже хуже, я никогда не мог бы утверждать, что все они преступники только потому, что они белые. Что произошло в Германии в 1933 году. Они криминализировали целую религиозную группу, и это привело к уничтожению шести миллионов человек", – утверждает Петро.

По словам президента Колумбии в США проходят постоянные рейды для депортации, в ходе которых полиция не требует документов и судит о человеке только по его виду.

"Если вы не пройдете быстрый расовый тест, вы станете мишенью. Это фашизм. Это происходит от глубоко укоренившегося расизма", — подчеркнул Петро.

На вопрос журналиста, действительно ли колумбийский лидер считает Трампа фашистом, тот ответил утвердительно "Да" и добавил, что криминализация целых групп населения, чтобы получить аплодисменты большинства, — это именно то, что Гитлер сделал с евреями и социалистами в 1933 году.

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