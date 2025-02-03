Президент Колумбии приравнял Трампа к Гитлеру из-за фашистской идеологии

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Slava Kot
Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал политику депортации президента США Дональда Трампа с действиями Адольфа Гитлера. По словам колумбийского лидера, миграционная политика Трампа отвечает фашистской идеологии.
Президент Колумбии Густаво Петро. Фото: Luisa Gonzalez / Reuters
Густаво Петро в интервью Univision заявил, что считает президента США Дональда Трампа фашистом.
Кроме того, он объяснил, почему считает, что взгляды Трампа совпадают с фашизмом, сравнивая их с нацистской Германией.
По словам президента Колумбии в США проходят постоянные рейды для депортации, в ходе которых полиция не требует документов и судит о человеке только по его виду.
На вопрос журналиста, действительно ли колумбийский лидер считает Трампа фашистом, тот ответил утвердительно "Да" и добавил, что криминализация целых групп населения, чтобы получить аплодисменты большинства, — это именно то, что Гитлер сделал с евреями и социалистами в 1933 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США.
Также "Комментарии" писали о пяти важнейших обещаниях Трампа.
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